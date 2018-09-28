新聞幕後－影武者陰謀抹黃 扁抓鬼識破

2018年09月28日 01:13 中國時報 李義

誰搞了陳致中？阿扁父子心知肚明。據親扁家人士透露，當晚包廂內還有一位與致中年齡相仿的未曝光友人，陳致中極力保護此人，使得阿扁父子只能啞吧吃黃蓮！雖然暗批是陰謀論，還是得往肚子裡吞。

頭髮尖尖男子 尚未曝光

而此人是否就是周刊報導中的「頭髮尖尖的男子」，陳致中一直不願對親扁家友人說明，拗不過再三追問，只吐出「他已結婚，身分曝光，恐引起家庭失和」當晚幾都藏身在包廂裡未露面。

而能令陳致中白天喊選情告急，晚間搭高鐵急馳300多公里北上，金門縣環保局長蔡其雍有此致命非去不可的吸引力嗎？

經歷妮可事件教訓後謹言慎行的陳致中，明知到台北市中山區滿布酒店的條通裡的私人招待所，還刻意戴上遮住大半張臉的口罩，顯然是明知山有虎，偏向虎山行。

如果頭髮尖尖男子確有其人，陳致中又極力保護不曝光，此人或許才是令陳致中一定要北上，且冒著風險深入虎穴的原因。若此人不存在，只是虛擬實境裡的角色，那只能說，經歷妮可事件後，陳致中已進階2.0版了。

錄影曝光 蔡其雍下台

結果證實，陳致中是被誘「北漂」、不知不覺陷入「影武者」設下桃色圈套，顯然布棋局者絕非池中物，否則招待所如僅周刊報導的5人，頂多再增虛擬未曝光另1人，又有誰能擁通天本領鎖定扁子行蹤，再利用周刊實地錄音、錄影致命一擊；抹黃下，蔡其雍立馬中箭下台，扁父子漏夜從細節中「找魔鬼」。

據悉，阿扁父子與幕僚反覆觀看曝光，從走進招待所被拍到戴口罩，再到離去搭計程車時被拍攝角度，誰幹的已呼之欲出了。

這記悶棍挨得不輕，前有台南市議員參選人黃偉展緋聞風暴在社會關注壓力下自行退選，近又有黨中央對喜樂島下達禁足令，現又有小英總統最倚重的黨祕書長洪耀福親自火線表達對招待所事件態度。

在政壇久經風浪的勇哥似乎嗅到不尋常氣氛，不得不拉高分貝說憂心是否將對致中開鍘，進而取消參選資格，這是否更像極與年底大選連結的選擇性政治操作陰謀論。

(中國時報)