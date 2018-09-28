民進黨批辱醫護 韓斥每日一黑

2018年09月28日 01:13 中國時報 林宏聰 、 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜主張發展醫療觀光，但「價格掛牌」的說法惹議，挨批將專業醫療當賣菜；對手民進黨高雄市長參選人陳其邁27日親上火線，找多位高雄醫界代表站台，強調韓國瑜把重症醫療、醫療觀光搞錯了，「賤賣醫療的說法，侮辱台灣醫護人員的努力」。

韓國瑜6月受訪時提到發展醫療觀光，主打台灣有全亞洲最便宜的醫療，更直接掛牌「癌症、鼻癌、鼻咽癌120塊美金、乳癌200塊美金，眼睛割雙眼皮50塊美金」，不料近日引發爭議，他26日在臉書澄清當時是順口譬喻，也許因而造成誤會。

陳其邁27日舉辦記者會，高雄多位醫界團體代表出面力挺，輪番炮轟韓國瑜不懂醫療。中山醫學大學南區校友會會長蔡昌學說，韓國瑜醫療掛牌的說法，凸顯他根本在亂扯、作賤台灣醫療產業，「不是市民誤會韓國瑜，是他誤會市長這個工作」。

國際醫藥衛生促進協會常理、前高醫國際醫療副院長鄭丞傑表示，台灣醫療價格是比國外便宜，「但也找不到100、200美金可以治癌症的」，他認為正因台灣健保設計成「賤保」而造就血汗醫院，國際競價並非良方。

具醫療背景的陳其邁說，各醫護群組近日瘋傳韓國瑜「掛牌說」且群情激憤，他批評韓國瑜把重症醫療、醫療觀光搞錯了，台灣在顱顏整形、換心換肝、不孕、人工關節置換等領域技術領先，不應賤賣，「隨便喊喊政策，只是凸顯政策的空虛」。

針對民進黨連綿攻勢，韓國瑜昨表示，他小時候是童子軍，奉行「每日一善」，但現在民進黨選舉是「每日一黑」，他嗆聲說，民進黨儘管衝著他來，調侃自己「禿頭不怕別人拔毛，我心中大無畏！」

(中國時報)