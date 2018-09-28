民進黨批辱醫護 韓斥每日一黑

友善列印
中國時報
／高雄報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜主張發展醫療觀光，但「價格掛牌」的說法惹議，挨批將專業醫療當賣菜；對手民進黨高雄市長參選人陳其邁27日親上火線，找多位高雄醫界代表站台，強調韓國瑜把重症醫療、醫療觀光搞錯了，「賤賣醫療的說法，侮辱台灣醫護人員的努力」。

韓國瑜6月受訪時提到發展醫療觀光，主打台灣有全亞洲最便宜的醫療，更直接掛牌「癌症、鼻癌、鼻咽癌120塊美金、乳癌200塊美金，眼睛割雙眼皮50塊美金」，不料近日引發爭議，他26日在臉書澄清當時是順口譬喻，也許因而造成誤會。

陳其邁27日舉辦記者會，高雄多位醫界團體代表出面力挺，輪番炮轟韓國瑜不懂醫療。中山醫學大學南區校友會會長蔡昌學說，韓國瑜醫療掛牌的說法，凸顯他根本在亂扯、作賤台灣醫療產業，「不是市民誤會韓國瑜，是他誤會市長這個工作」。

國際醫藥衛生促進協會常理、前高醫國際醫療副院長鄭丞傑表示，台灣醫療價格是比國外便宜，「但也找不到100、200美金可以治癌症的」，他認為正因台灣健保設計成「賤保」而造就血汗醫院，國際競價並非良方。

具醫療背景的陳其邁說，各醫護群組近日瘋傳韓國瑜「掛牌說」且群情激憤，他批評韓國瑜把重症醫療、醫療觀光搞錯了，台灣在顱顏整形、換心換肝、不孕、人工關節置換等領域技術領先，不應賤賣，「隨便喊喊政策，只是凸顯政策的空虛」。

針對民進黨連綿攻勢，韓國瑜昨表示，他小時候是童子軍，奉行「每日一善」，但現在民進黨選舉是「每日一黑」，他嗆聲說，民進黨儘管衝著他來，調侃自己「禿頭不怕別人拔毛，我心中大無畏！」

(中國時報)

新聞幕後－影武者陰謀抹黃 扁抓… 勇哥質疑黨中央要做掉致中

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。