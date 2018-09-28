勇哥質疑黨中央要做掉致中

2018年09月28日 01:13 中國時報 曾薏蘋 、 柯宗緯 、 李金生 、 王正寧 ／綜合報導 ／綜合報導

週刊報導，前總統陳水扁兒子陳致中到有酒女作陪的私人招待所；陳水扁27日在最新一期的「新勇哥物語」質疑民進黨中央，似要藉此切割扁家、及「派系」有別；並認為這是陳致中參選議員資格要被做掉的「陰謀」？

前天黨中央祕書長洪耀福已表示，請組織部與高雄市黨部主委趙文男針對此事調查、了解，盡速將調查報告送交中央黨部。陳水扁昨天在「新勇哥物語」臉書粉絲專頁，從「切割三部曲」到「選舉奧步」為題，為陳致中被爆料叫屈。

「新勇哥物語」內容指出，週刊這樣的接續報導黨中央是否將對陳致中開鍘，進而可能取消參選資格？去年黨內大老吳乃仁與立委許智傑被週刊報導出入有女陪侍的酒吧，事證明確，有聽說黨中央組織部與地方黨部主委要提出調查報告嗎？還是真的「派系」有別？

陳水扁指出，主張「獨立公投、正名入聯」的「喜樂島聯盟」1020府前遊行活動，黨公職人員被中常會決議不得參加；阿扁會見「一邊一國連線議員」，也被中監奉命調查；如今又有電台節目「一邊一國愛台灣」主持人陳致中參選議員資格要被做掉的「陰謀」？扁並認為，黨中央這次由洪耀福親自對致中的事對外發言，比較像民進黨「切割喜樂島」、「切割一邊一國」、「切割陳水扁」的三部曲？憂心是否將對致中開鍘，進而取消參選資格，是否更像極與年底大選連結的選擇性政治操作。

阿扁感嘆曾歷經台北市長、總統選舉被抹黑、抹黃，爆料到澳門開查某等。此次原本對外營業的酒吧，換老闆後改成私人招待所，由於不對外營業，當天晚上葉君的朋友是在等開門，結果掰成「酒女迎阿中」，在包廂所謂頭髮尖尖的男子根本不是致中，選舉到了，各種抹黑抹黃的「選舉奧步」都紛紛出爐，難道又是「舔耳案」翻版？

陳致中昨在主持廣播節目說：「農曆7月已過，不要鬼話連篇。」一吐怨氣，並指報導中「頭髮尖尖的男子」不是他，強調自己髮型不像訐譙龍，「我想在台灣，都會認得我的臉，不認得的是少數」，疾呼選民用手中選票，對抗抹黑攻擊。

金門縣環保局長蔡其雍前天深夜請辭獲准；國民黨則要求檢調應主動調查蔡交給陳致中的紅色袋子，裡面裝什麼東西，兩人應說清楚講明白。

(中國時報)