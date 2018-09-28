國民黨諷菊可談博弈 韓為何不行

2018年09月28日 01:13 中國時報 林宏聰 、 周毓翔 ／綜合報導 ／綜合報導

高市議會20位綠營議員27日簽署反賭宣言，強調民進黨反對設賭場。（林宏聰攝）

為了旗津要不要設觀光賭場，藍綠再度激烈交鋒！民進黨大罵拋出議題的韓國瑜是「賭場祖師爺」，國民黨團27日則翻出2009年陳菊於市議會答詢「若要設博弈專區，旗津條件優於澎湖」的內容，痛批「陳菊可以講，韓國瑜就不行？」質疑綠逢瑜必反。

民進黨團隨後馬上開記者會反擊，指博弈條款是2009年元月時立法院絕對多數的國民黨表決通過，時任高雄市長陳菊在議會被動答詢，當時也強調未形成市民共識、法令完備前不會開放博弈，國民黨如今卻拿來大做文章，顯然刻意扭曲。

藍委柯志恩也在臉書指出，扁政府執政末期，中央原本要開放博弈產業，高市府還說，「高雄市政府摩拳擦掌準備爭取」，柯質疑民進黨根本兩套標準。國民黨團書記長陳美雅說，國民黨並非支持博弈，而是支持像韓國瑜這樣發揮創意，提出可能對高雄經濟發展有幫助的政策，供市民集思廣益，也呼籲對手陳其邁別只會躲起來抹黑，應「直球對決」。

藍營議員們找出2009年媒體報導，指陳菊當時接受議員質詢時表示，旗津是台灣最適合發展觀光及博弈的地區，鄰近國際機場，尤其又與住家隔絕，條件比澎湖還好，「當年陳菊可以講，如今韓國瑜拋出創新思維，民進黨卻一再攻擊！」

林園大寮選區議員參選人邱于軒更諷刺說，建議韓國瑜找前總統府副祕書長陳哲男當觀光賭場顧問，而興建愛情摩天輪，也可找陳致中當顧問。 民進黨高雄市長參選人陳其邁則應反賭聯盟、婦團、環團要求，簽下反賭承諾書，他直言反對設立賭場，多數市民無法接受用賭場發展經濟，應藉由產業轉型讓經濟更有活力，才能帶動高雄整體發展。

(中國時報)