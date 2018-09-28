公投綁大選 恐難脫鉤

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中國時報
／台北報導

年底公投綁大選，選務工作複雜，中選會預估動員逾27萬選務人員，雖然各地政府皆說準備不及，但中選會表示，將持續朝公投、選舉合併辦理方向規畫，接下來也會與各地選委會、縣市政府密切溝通。

由於苗栗縣政府日前提案建議大選、公投脫鉤處理，中選會委員林慈玲昨日主持公聽會，應邀出席的政大法律系教授劉宗德指出，《公投法》第23條有明定，在未修法前，恐無法以行政裁量或聽證會等變更立法規定。

成大政治系教授楊永年也說，「公投綁大選」已入法，很難有轉圜空間；若兩者要脫鉤，除了有違法之虞，還可能付出更大政治、社會成本，連鎖效應不得忽視。

國民黨團書記長曾銘宗嚴正表示，國民黨的要求很簡單，就是依法行政；若意圖在選前不到2個月的時間變更遊戲規則，造成的政治責任及效應，中選會及內政部都承擔不起。

北市府民政局副局長許敏娟、苗栗縣選委會副總幹事曾雪花也說，因選務壓力大令人想到就害怕，工作人員招募是最大問題，特別是很多教師都不願意參加，呼籲教育部提供協助。

中選會選務處長謝美玲則表示，若年底公投合併選舉，扣除選務經費由地方政府編列預算，公投投票經費約為14億元，已向行政院報請動支預備金；若分開投票，目前估算公投經費要增為17億元，這還未考慮相關選務人員補休等成本，但目前中選會仍確實依照《公投法》規定，進行公投、選舉合併舉行的選務規畫。

(中國時報)

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