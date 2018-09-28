新聞透視－刁藍公投提案 中選會勿變東廠

2018年09月28日 01:13 中國時報 楊佳穎

在野黨對民進黨政府執政下的「黨產會、促轉會、中選會」，嘲諷為「三東廠」。前兩者是民進黨執政後，修法成立，雖為獨立機關，但身負打擊國民黨重任；中選會是1980年起就負責選務至今，理應恪守中立立場，才能獲得國人信任，如果為了服務「政治目的」，遽然修法，或是試圖以技術干擾公投成案，就坐實了「東廠」的封號。

在民主國家中，選舉及公民投票的公正、客觀性，必須能禁得起檢視，才能讓全民信服。但中選會在受理公投提案過程中，對國民黨提出的3提案，態度嚴苛近於刁難，以及拒收「以核養綠」連署補件爭議，都讓中選會的中立與公正受到質疑。如今又以突襲方式召開公聽會，探討《公投法》第23條的解釋，難怪被在野黨質疑「選不贏，就作弊」。

距11月24日投票日不到60天，中選會不要再游移不定，在未修法前，法律怎麼訂，就該怎麼辦，至少有3件事要迅速展開。首先，以公正公平方式查核10項公投，加速定案；第二，協助地方政府解決執行人力、經費等難處，同時加強作業流程釐清及宣導。

最後，中選會在作業過程中，也必須一一列出「公投綁大選」窒礙難行之處，並在選後依法條、規畫執行面等具體提出問題點，做為《公投法》的主管機關，日後若要修法，中選會才能提出建設性草案。

(中國時報)