還在卡 杜紫宸盼管放棄 管沒回應

2018年09月28日 01:13 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

台大校長案陷入僵局，工研院前主任杜紫宸最近在個人臉書發文說，教育部和校長當選人管中閔若僵持下去，這個案子恐怕要拖到2020年5月20日才能解決。因此，他建議，管中閔放棄成為台大校長、教育部長葉俊榮下台、台大重啟遴選，來為這個案子解套。

僵持下去 師生權益受損

杜紫宸表示，知情的一位台大資深教授告訴他，如果這件事一直僵持下去，台大師生當然受害，而且恐怕要到2020年5月20日才能解決。若當真如此，他要公開對管中閔及葉俊榮二位昔日好友提出具體建議，以為僵局找到解決辦法。

杜紫宸建議管中閔發表公開聲明，以不忍見台大校務發展停滯、師生權益受損，決心犧牲自我、成全台大，懇謝校長遴選委員會投票支持，放棄就任台大校長職務，繼續專任台灣大學講座教授。

杜紫宸說，管中閔一旦自行放棄就任，依法台大校務會議應啟動程序，重新推選校長遴選委員，重組委員會，重新推選新校長。所有過程，絲毫無損「校園自主」 精神。為了彌補管中閔的無辜，他同時建議，管發表聲明後，葉俊榮應立即公開表示感謝，並宣布辭任部長，對自己就任後無法主動化解僵局，表示負責。

風骨心胸 留予後人評說

杜紫宸說，管中閔、葉俊榮接不接受這個建議，那是他們的權利。但百年後世人如何評斷此次紛爭、解決方式，與相關人等之風骨心胸，那也是自有公論。

對於台大校長案，教育部長葉俊榮表示，他已提出一個具體可行辦法，那就是台大校長遴委會回到1月5日的狀況，從校務會議推薦的5位候選人中，重啟遴選；教育部並已行文台大，要求依此方向進行。至於各方其他意見，教育部予以尊重。

此外，本報透過臉書發訊息給管中閔，詢問他對於杜紫辰的建議有何看法，不過他沒有回應。 台大校長遴委會發言人袁孝維聽到杜紫宸的建議，大笑幾聲，表示「無法評論」。不過她透露，對於教育部要求回到1月5日的狀態重啟遴選，台大校長遴委會將回文要求給一個法源依據，否則就難照辦。

(中國時報)