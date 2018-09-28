朝陽科大 榮登全球1000＋大

朝陽科大鼓勵學子海外壯遊體驗，強化學生的國際移動力。（林欣儀攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

展現學校豐沛的研究與產學能量，獲得國際肯定！朝陽科技大學再度榮登英國泰晤士高等教育特刊（Times Higher Education）2019全球最佳大學排名1000＋，是全台唯一上榜的私立科技大學，且該校在產學金額排名位列全球大學第526名，在國內年輕大學中名列前茅，大幅提高朝陽的全球聲望與影響力。

校方指出，今年邁入第15屆的英國泰晤士高教特刊排名橫跨世界86國，朝陽去年即躋身世界級大學之列，榮獲全球最佳大學排名1000＋、亞洲地區大學排名301至350、全球新興經濟體最佳大學排名350＋、亞太地區最佳大學排名250＋，4項排名都是全台唯一進榜的私立科大。

朝陽科大校長鄭道明表示，學校近幾年致力提升研究能量及國際化，禮聘俄羅斯科學院士暨波蘭工程學院院士史齊伯等國際級大師加入教學研究團隊，並培育校內兼具學術和產業實力的教授、如理工學院院長鄭家齊即以傑出學術貢獻獲選波蘭工程學院外籍院士殊榮，今年再度入選最佳大學，彰顯學校推動國際化成果受肯定。

校方指出，為提升學子國際競爭力，目前已獲教育部核定明年起增設「航空機械系」，將聘任外籍機師擔任飛行與維修專任教授；學校也積極推動「千人海外體驗學習計畫」，提供菁英學生遊學、海外姐妹校交換學生、雙學位、雙聯學制、移地教學等出國交流及研習進修的多元管道。

校方強調，至今已與超過627所海外學校簽訂學術合作或策略聯盟協議、交流遍及世界五大洲，而為與世界研究領域接軌、提升研究量能，朝陽更透過校級重點特色計畫培植研究中心，目前成立「非破壞檢測研發中心」、「朝陽健康農糧中心」及「污泥資源再利用研發中心」等3大校級研究中心，帶動研發與產學績效。

(中國時報)

中亞聯大 世界排名雙入榜 蔡「未來3年 增聘2500位教師」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。