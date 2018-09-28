朝陽科大 榮登全球1000＋大

2018年09月28日 01:13 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

展現學校豐沛的研究與產學能量，獲得國際肯定！朝陽科技大學再度榮登英國泰晤士高等教育特刊（Times Higher Education）2019全球最佳大學排名1000＋，是全台唯一上榜的私立科技大學，且該校在產學金額排名位列全球大學第526名，在國內年輕大學中名列前茅，大幅提高朝陽的全球聲望與影響力。

校方指出，今年邁入第15屆的英國泰晤士高教特刊排名橫跨世界86國，朝陽去年即躋身世界級大學之列，榮獲全球最佳大學排名1000＋、亞洲地區大學排名301至350、全球新興經濟體最佳大學排名350＋、亞太地區最佳大學排名250＋，4項排名都是全台唯一進榜的私立科大。

朝陽科大校長鄭道明表示，學校近幾年致力提升研究能量及國際化，禮聘俄羅斯科學院士暨波蘭工程學院院士史齊伯等國際級大師加入教學研究團隊，並培育校內兼具學術和產業實力的教授、如理工學院院長鄭家齊即以傑出學術貢獻獲選波蘭工程學院外籍院士殊榮，今年再度入選最佳大學，彰顯學校推動國際化成果受肯定。

校方指出，為提升學子國際競爭力，目前已獲教育部核定明年起增設「航空機械系」，將聘任外籍機師擔任飛行與維修專任教授；學校也積極推動「千人海外體驗學習計畫」，提供菁英學生遊學、海外姐妹校交換學生、雙學位、雙聯學制、移地教學等出國交流及研習進修的多元管道。

校方強調，至今已與超過627所海外學校簽訂學術合作或策略聯盟協議、交流遍及世界五大洲，而為與世界研究領域接軌、提升研究量能，朝陽更透過校級重點特色計畫培植研究中心，目前成立「非破壞檢測研發中心」、「朝陽健康農糧中心」及「污泥資源再利用研發中心」等3大校級研究中心，帶動研發與產學績效。

(中國時報)