蔡「未來3年 增聘2500位教師」

2018年09月28日 01:13 中國時報 林志成／台北報導

蔡英文總統昨出席教師節表揚大會時表示，行政院最近核定「優秀運動選手輔助方案」，讓更多運動員退下來後，可以轉任運動教練。此外，國中教師每班員額也從2人調高到2.2人，預計未來3年增聘2500位教師。

教育部昨在陽明山中山樓舉行教師節表揚大會，今年共有72名教師榮獲師鐸獎、13名教師獲得教育奉獻獎，以及217名教師服務滿40年的資深優良教師。蔡總統出席頒獎給所有師鐸獎得主。

蔡總統致詞時表示，她曾在大學任教10多年，想起當時的心情，覺得老師是一份具挑戰性的工作，不能只是依經驗教學，還要看學生回應來調整、成長。不過，當老師的智慧加上學生想像力，就可以激發創新，培育出未來的人才，這是當老師成就感的來源。

蔡總統提到，今年獲師鐸獎的老師中，屏東大同高中的專業教練郭羿含，曾是2000年雪梨奧運銅牌得主，她現在除了教導技能，還把選手的安全、健康、生涯發展排在優先位置下思考。郭羿含努力很久，貢獻專業來幫助孩子。

「好的教練必定是好老師」，蔡總統說，行政院最近通過「優秀運動選手輔助方案」，未來優秀的運動員退下來後，可以轉而擔任運動教練，以培訓選手。

蔡總統又說，新學年開始，教育部「教師專業發展支持系統」全面上路，老師根據專業領域或是職業生涯不同階段的需求，組成學習社群，政府會提供行政及人力資源。

在行政減量方面，蔡總統表示，教育部已陸續做出調整，包括大型評鑑簡化、各級學校調查資料平台也降低填表或填報作業。此外，國中每班教師員額從2人調高到2.2人，增加大量教師，減輕教師兼任行政的負擔，讓他們可以更專注在教學上。

(中國時報)