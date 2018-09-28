被罵翻 興大不再無薪徵才

2018年09月28日 01:13 中國時報 李侑珊 ／台北報導 林志成、／台北報導

中興大學獸醫系徵不給薪的「義務授課教師」，學者痛批，要年輕碩、博士免費來做白工，這是「趁人之危」，非常下流、卑鄙。中興大學昨日下午改口，從今而後聘任教師，一定都會支付鐘點費，並強調無給薪徵才的情況不會再發生。

中興大學景觀系在2015年12月時徵「0元教師」，引發社會撻伐，但這所學校未學乖，現在又傳出獸醫系徵不給薪的「義務授課教師」，再度被外界嚴厲批評。

中興大學獸醫系25日傍晚在官網公告，誠徵「無給薪」的「兼任義務授課教師」，專長領域為「臨床獸醫學」，包含犬外科、貓科疾病、手術心血管評估，教師聘任資格為「兼任不支薪不占缺講師3名」；在申請條件部分，要求須具備碩士學位，且曾擔任教學、研究或臨床工作2年以上，成績優秀者，或取得博士學位，消息一出，隨即在網路被大量轉貼，撻伐聲浪如排山倒海而來。

不少中興大學學生跳出來譴責，表示學生都有繳學費，校方不可能經費不足，開出義務兼任教師職缺，那就直接招募「佛系教授」好了，呈現的是校方對教學品質不重視。

中興大學昨日上午對外回應，指不支薪兼任教師職缺，著重臨床經驗分享與經驗傳承。

高教工會理事長、政大勞工所教授劉梅君表示，很多碩、博士找不到大學的工作，或許願意先做一陣子白工，再看有沒有機會成為正式教師。但如果中興大學獸醫系是利用年輕人這樣的心理，這是在欺負他們，很下流無恥。

世新大學前校長賴鼎銘則說，中興大學這起事件凸顯高教界剝削年輕碩、博士的現象，也代表學歷、專業正在貶值中，如果不制止，其他學校也跟進，那是台灣的災難。教育部高教司長朱俊彰說，中興獸醫系的做法「不妥」、「不適當」，已要求他們改進。

(中國時報)