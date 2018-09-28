雙率雙低 央行利率凍至明年

2018年09月28日 01:13 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

升息遙遙無期！中央銀行總裁楊金龍再度釋出明確訊號，明年GDP經濟成長率、CPI物價年增率預測值，均較今年下跌，雙率雙低之下，現階段並無立即升息的壓力，不只「全年凍漲」，利率不動更可能延續到明年，整體貨幣政策基調維持適度寬鬆。

不甩美國 升息連9凍

美國聯準會（Fed）昨日宣布升息1碼（0.25個百分點），重申明年持續逐步升息。會後不到12小時，央行召開第3季理監事會，考量通膨溫和及全球經濟前景存在不確定性，維持重貼現率年息1.375％，連續9季不動。

值得注意的是，央行提供了兩個影響升息決策的關鍵數字：GDP經濟成長率預測值從今年的2.73％降至明年的2.48％、CPI物價年增率預測值從今年的1.5％降至明年的1.05％，即便是剔除食品與能源的核心CPI預測，都從今年的1.28％降至明年的1％。

楊金龍表示，展望明年，內需還是經濟成長主力，雖然政府積極推動前瞻基礎建設與排除投資障礙，激勵公共投資成長，但輸出受到陸美貿易戰後續衝擊，可能維持一段時間，加上民間消費與民間投資不如今年，整體經濟表現只能用「溫和成長」形容。

經濟成長 內需為主力

楊金龍特別提到，陸美貿易後續發展，加上全球保護主義升溫，將影響全球經貿，以及相關供應鏈版圖之移動，而主要經濟體貨幣政策正常化步調不一，新興市場貨幣重貶帶來的經濟風險升溫，都會影響台灣經濟。

對於雙率雙低，明年實質利率（存款利率減CPI年增率）有望轉正，是否意味升息還有得等？楊金龍並未回答，僅說升息除了考量經濟與通膨壓力外，還要考量各項條件，也不忘提醒銀行與房貸借款人注意利率風險。

CPI有望轉正 注意利率風險

「其實就差沒說，不升了」看完整場會後記者會的金融業者說，央行最在意的就是物價、其次是經濟，「兩個都比今年還差，憑什麼升息」，但也怕講得太明確，失去彈性，才會說些要注意利率風險的話嚇嚇大家。

會否擔心台美利差拉大，金融機構追逐高利差商品？楊金龍說，國銀操作比較保守，機會不大，但保險公司因國內無長期高報酬的投資標的，不得不到國外去投資，雖有風險，但金管會對於海外投資也有所限制。

(中國時報)