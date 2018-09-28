裕隆攜手宏碁 智駕電動車亮相

2018年09月28日 01:13 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

不只自駕，還是智駕！裕隆集團與宏碁跨界合作，透過旗下華創車電的台灣自主整車開放平台，結合宏碁在AI自動駕駛軟體系統與雲端服務能量，以「國家隊」之姿，打造國內第一台自主智駕電動概念車，更展現資通訊與車輛產業高度整合的階段性成果。

裕隆集團昨舉辦第二屆台灣汽車科技創新發展高峰會，實境展演國人自主技術打造台灣無人智駕電動概念車，這部透過LUXGEN S3 EV+平台搭載ADAS（先進駕駛輔助系統）、車聯網、自動駕駛車的技術架構，配備整合展示了準LEVEL 4等級的自動駕駛技術系統。

華創車電總經理李俊忠表示，未來汽車扮演打造智慧交通、智慧城市的重要一環，在全世界產業迎向自動駕駛、電動車及車聯網技術發展的同時，裕隆集團也關注台灣如何透過智慧移動創新人與車、車與時空、時空與生活之間的互動關係與價值。

除裕隆、宏碁兩大集團外，在華創的整車開放平台之上，也串連了華擎機械工業、光寶科技、歐特明電子、工業技術研究院、車輛研究測試中心、金屬工業研究發展中心、台灣大學、台北大學、台北科技大學等，已有台灣車輛研發智駕綠能生態鏈雛形。

李俊忠指出，全球車輛產業迎向自動駕駛、電動車、車聯網的智慧移動發展，全世界車廠積極投入自動駕駛從LEVEL 2積極朝向LEVEL 3、4邁進，台灣自主技術也不缺席，期許台灣車輛技術發展能量與國際並駕齊驅，媒合更多台灣優秀新創團隊合作。

這部由台灣自主研發的智駕電動概念車，整合國人在自動駕駛車、智慧駕駛、電動車多項關鍵核心技術架構，更進階挑戰自駕車在台灣地小人稠、道路交通複雜的在地化情境，可使智駕電動車辨識所在位置的周遭環境，並針對台灣道路複雜狀態進行精密運算。

值得一提的是，華創車電針對台灣特殊路況與情境設計，透過Drive by wire以電控取代傳統機械線控技術，將排檔機構及檔位整合在方向盤上，讓視覺與操作同步極大化，只要將雙手放在方向盤上，無須移動至中央扶手上，達到更加直覺的盲操效果。

(中國時報)