電動計程車 1年5萬人體驗

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中國時報
／台北報導

電動車在你身邊！為達2040年全面使用電動車的政策目標，裕隆集團率先以LUXGEN S3 EV+投入全台首批多元電動計程車營運，近1年累積營運里程超過13萬公里，已有5萬5千人次體驗過電動計程車，反應相當不錯。

眼尖的民眾可能會發現，在雙北地區有掛著白底紅字綠邊框的多元電動計程車趴趴走。裕隆去年開始與大豐衛星車隊策略合作，在雙北地區試營運全台第一批LUXGEN S3 EV+，目前已有13部上路，年底會增加至30台。

大豐衛星車隊司機表示，因為電動車節能減碳、乘車過程中安靜平順，乘坐過的民眾回饋正面，也願意優先選擇搭乘電動計程車，反應相當不錯，希望增加台灣基礎設施，就可有效增加計程車司機營運里程數。

裕隆集團指出，透過與專業計程車隊區域性的運行，收集場域營運相關資訊，可提供後續規劃充電網絡建議，同時收集司機駕駛與乘客乘坐電動車意見，作為後續產品技術提升，持續建構良好的智慧移動生態圈。

裕隆強調，因應政府綠能政策，將以電動車做為高度都會城市交通移動的解決方案，也會針對城市化所帶來的都市移動問題，還有類大眾運輸、高里程數的計程車環境，提出以低碳交通、共享經濟的移動解方。

此外，面對高齡化社會，裕隆集團總管理處總監裘民輝則提出「汽車新物種」的概念，打造無齡社會與通用設計思考的大環境對策，而家庭因應生活需要，對車輛移動各種需求，打破傳統以房車、休旅車的級距組合，滿足家庭中每個成員的用車體驗。

(中國時報)

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