楊金龍滅火「此草包非草包」

2018年09月28日 01:13 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

貨幣政策分歧，中央銀行爆發內訌，新任理事陳旭昇日前炮轟央行「草包」，央行總裁楊金龍昨日首度回應，乍聽之下蠻嚴重的，但可能不是想像中的那樣，「且也許他（指陳旭昇所說的）這個草包，跟我們認知的草包也許不一樣」，試圖為爭議滅火。

央行新任理事、台大經濟系教授陳旭昇日前發文批評，央行解釋國際收支金融帳淨流出的方式，是不折不扣「草包經濟學」，暗指央行操弄著各式各樣經濟學術語，作出缺乏經濟理論與內涵的論述，用詞相當猛烈。

由於這是有央行理事，透過非體制內的管道砲轟央行，央行隨即發出聲明稿，強調經常帳順差「反映」國內超額儲蓄是相當普遍的用法，且建議多提振國內需求，或採行擴張性的財政政策或財政改革，這在各國皆有。

昨日記者會上，有媒體詢問同為台大經濟系出身的央行副總裁陳南光，會否認為「草包」指控是否過於嚴厲，有無私下與陳旭昇溝通過？但剛問完，陳南光還沒開口，楊金龍就搶過麥克風，跳出來堅持親自回應。

楊金龍表示，直覺聽起來，感覺蠻嚴重的樣子，但真正理解後，也許不是我們想像中的那樣。他認為，就連自然學科都有不同流派，更何況是經濟學，看法更多，不需要太驚訝，對於有不同的觀點出現，這很正常。

是否介意央行理事在臉書、部落格發文批評央行政策，楊金龍說，「可以稍微跟他用另一種方式溝通」，社會上本來就有不一樣的意見，當然都可以提出，陳旭昇是央行理事，來開會的時候，也會向他多多請益。

(中國時報)