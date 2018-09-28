戰敗不死心 陳儀蓁3招救業績

2018年09月28日 01:13 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

口才不佳、沒天份，首次進入房仲職場即鎩羽而歸，但陳儀蓁不死心、比別人更堅持著自我理想，透過大量閱讀與學習、做好時間管理，以及扎實練好基本功等三招，重回房仲，進入信義房屋三峽北大店後，不但成了店裡中流砥柱，亮眼的業績，也讓她獲頒龍鳳榜獎項。

大學學的是「行銷與流通管理系」，但踏入社會，陳儀蓁一開始的就業路並不順遂。原本到家具業工作，擔任銷售員，但她透露，這種「被動式」業務工作，在淡季時，一天站7、8個小時，賣不出一件家具十分常見。未久，一位客人建議她，如想賺錢、多些學習機會，應要挑戰「出擊型」如純直銷、保險與房仲等工作。那時她選擇了轉行房仲業。

陳儀蓁不諱言，會選擇進入房仲，主因房仲業環境相對健全，加上家境不好，想進一步分擔母親身上重擔，不過，初入社會的她，太過固執，口才不好，人生閱歷又不夠，耐挫能力低，以致工作表現不佳，且一受挫折就落淚，工作不久就敗下陣，另謀出路。

離開房仲，到外商公司工作，陳儀蓁決定透過大量閱讀、聽演講，提升表達力、耐挫力，也補強了人生閱歷，經過一年的自我再造後，重回心中嚮往的房仲工作。「當時熱切地想回房仲，完成人生未完成的志業。」陳儀蓁笑說，當然重回房仲，與過去新人標準不一樣，學長姐對她的期待也較一般新人高。

陳儀蓁說，再回房仲心中秉持空杯理論，學長姐指定一項工作，她不只做一項，而將相關事務做好，基本功做足，到了第8個月，她拿到公司龍虎榜獎項。

幸運之神也眷顧著的陳儀蓁，她指出，首次進入房仲時，認識了一位屋主，成為忘年之交，重回房仲業，這位阿姨便專任她售屋，自己也不負所望，一個半月就快速成交。

回頭檢視一路點點滴滴，陳儀蓁說，如今她了解做位擁有正能量、有溫度的人，工作會隨之正向發展。

(中國時報)