川普批陸干預大選 王毅拒接受

2018年09月28日 04:12 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易戰打得如火如荼，雙方針鋒相對到了聯合國安理會。美國總統川普在主持聯合國安理會會議時，突然脫稿稱已掌握足夠證據，顯示大陸意圖干預11月美國期中選舉；但這番話立刻遭在場的大陸外長王毅反嗆，稱陸方不接受沒根據的指摘。稍後川普被問到大陸國家主席習近平還是不是他的麻吉時，川普答道，「可能不再是了。」

王毅反擊 從不干涉內政

這是川普第一次以主席身分主持安理會會議，原本要討論大規模毀滅性武器擴散問題，但川普卻送給在座領導人一個大「驚喜」，稱大陸「一直試圖干預我們即將到來的2018選舉」，川普說，大陸不喜歡他施展的強硬貿易措施，「他們不希望我或我們贏，因為我是第一個在貿易上挑戰大陸的總統。」

與會的大陸國務委員兼外長王毅當場反駁川普，稱拒絕接受沒有證據的指控，「我們過去、現在和將來都不會干涉任何國家的內政，我們不接受任何對中國的無端指責。」

川普稱 陸買廣告是證據

稍後記者會上，川普表示美方掌握大量確切證據，但沒多作說明。在媒體持續逼問下，川普才提起大陸英文官媒《中國日報》，日前在美國農業大州兼川普票倉愛荷華州最大報，買了4頁全版廣告批評川普發動貿易戰、拖累當地農民，直接訴諸美國選民的舉動。一位官員則大談大陸對媒體和言論自由的箝制，不過沒解釋這和大陸干預美國選舉有何關聯。

川普在被問到，隨陸美緊張情勢升溫，中國國家主席習近平還是不是他的朋友時，川普回答，「老實跟你說，他可能不再是我的朋友了，不過我想他或許還尊重我。」

一位華府官員稍後也附和川普表示，大陸當局透過政治經濟、商業、軍事和資訊等手段，散布影響力且抹黑美國政府，已達到令人「無法接受」的程度，只因為總統阻止陸方在經貿上佔美方便宜。

環時嘲諷 扣帽子為拉票

針對川普的指控，代表大陸官方立場的《環球時報》27日以社評反擊，嘲諷川普這些話只是要拉票，「我們懷疑，川普猛指中國干涉美國選舉，是他的拉票策略，他想用這方式做個局，讓中國這個靶子倒過來幫他和共和黨拉票，這真是個有創意的競選策略。」

環時強調，中國嚴守貿易戰歸貿易戰原則，不把貿易戰打向其他領域，白宮必須搞清楚，貿易戰愈升級，遭陸方報復覆蓋的共和黨選民就愈多，對川普選情就更不利，是白宮自己在打擊共和黨鐵桿，「這個鍋不能往中國頭上扣。」

文中也質疑，美國選舉機制是否脆弱到別國可隨便干預，「太滑稽了，這種玩笑以後還是少開吧。」文中不忘吐槽川普，如果外界真有能力決定選舉結果，美國總統對外就會溫柔許多，華府對外的打壓、制裁之舉也會少很多。

(中國時報)