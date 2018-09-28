川普拒見杜魯道 飆罵馬克洪

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普26日公開表示，不會在聯合國大會場邊與加拿大總理杜魯道一對一會談，並再度揚言對加國進口汽車加徵關稅。此外，川普傳出24日當面痛罵法國總統馬克洪，指責歐盟貿易政策。兩人曾有的深厚情誼煙消雲散。

川普在記者會指出，他不會接受與杜魯道的會面，「因為他的關稅太高，卻似乎不想採取行動，我已經告訴他『別妄想了』。坦白說，我們正考慮對加拿大的汽車課稅」。川普指控加拿大對美國「非常惡劣」，尤其是該國的酪農業傷害威斯康辛州和紐約州的農民。

川普表示，與加拿大的北美自由貿易協定（NAFTA）談判進展不好，美國對加拿大的談判代表很不滿。此言明顯指責加拿大外交部長芳慧蘭。而川普對杜魯道一連串的抱怨，明示美加關係正在走下坡。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美方資深外交消息人士透露，24日傍晚川普與法國總統馬克洪會談期間，對這位法國元首「大發雷霆」。川普痛罵歐盟的貿易政策比中國大陸還要糟糕，直指歐洲必須為農業與農民開放市場。美歐先前已對農業是否納入談判範圍意見相左。

消息人士指出，馬克洪則對川普維持不慍不火的態度，在該議題一些部份提出意見，讓對話有進展而非鬼打牆。消息人士說，兩人找到一些共識，但他們的關係「跟以前不一樣了」。

川普和馬克洪也談到伊朗與北韓。消息人士說，川普表達的觀點「都是早已知道的事情」。

隔日，馬克洪在聯合國大會的演說處處針對川普。馬克洪說，民族主義「絕對導致失敗」，在貿易上「雙邊協議和新興的保護主義不會奏效」。對於川普退出氣候協定，馬克洪語重心長地說，「我們沒有第二個地球」。

去年川普訪問巴黎時和馬克洪展現「兄弟情」，多次互相擁抱、握手與勾肩搭背。川普還對媒體說「我超喜歡他」。但這段情誼現在已經煙消雲散。

(中國時報)

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