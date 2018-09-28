碧雲禪寺違建 已成斷垣殘壁

2018年09月28日 04:12 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣二水鄉百年古剎碧雲禪寺，因產權所有人魏明仁懸掛五星旗事件躍上國際媒體，引發各界對寺方違建的關注，彰化縣政府26日施鐵腕強制拆除，歷經2天作業，原本巍峨的禪寺27日已化成斷垣殘壁；縣府建設處長劉玉平表示，預估1周拆除完畢，善後將由魏明仁自行負責。

被地方揶揄為「五星廟」的碧雲禪寺，經文資委員會審議確定歷史建築的面積936.1平方公尺，違章建築部分則多達約5300平方公尺，範圍相當大，拆除作業耗時；縣府出動大鋼牙、怪手等10多部重機具連續2天作業，目前進度約30％，已拆除部分包括右廂房屋頂2/3，2、3樓外牆2/3；左廂房屋頂1/2與2、3樓外牆1/2，預計28日完成全部3樓及部分2樓的拆除作業。

劉玉平指出，碧雲禪寺違建拆除作業相當順利，預計1周可拆除完畢，屆時殘局將由產權所有人清理善後，預估所有拆除費用約500萬元，也將依據《建築法》向所有權人請求支付。

原碧雲禪寺法師目前住在一旁鐵皮臨時搭建的「碧雲禪寺」，看到好不容易建造的新禪寺建築被拆感慨良多。法師說，新佛寺2002年8月起建至今滿16年，當初委託魏明仁籌蓋，不料沒多久就被魏明仁提告迫遷，如今魏明仁也被迫搬走，「真的是因果！」

碧雲禪寺違建26日拆除首日，警方為避免意外插曲發生，總計調派縣警局、員林、北斗與田中分局共600名警力維持秩序確保施工人員安全；27日狀況不再緊張，但警方依然不敢大意 ，還是動員近百名警力留守，以防萬一。

(中國時報)