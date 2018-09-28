亞泥生態園區 復育千蝶飛舞

2018年09月28日 01:13 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

亞洲水泥花蓮廠在廠區對面打造1公頃多的「亞泥生態園區」，栽種250多種植物，成功復育35種蝴蝶跟10種竹節蟲。（張祈攝）

亞洲水泥花蓮廠在廠區對面打造1公頃多的「亞泥生態園區」，栽種250多種植物，成功復育35種蝴蝶跟10種竹節蟲，數量多達上千隻，吸引民眾爭先前往一睹蝴蝶滿天飛的場景，園區今年更全面升級，擴大增建600坪蝴蝶網室，將於29日盛大開幕。

35種蝴蝶、10種竹節蟲

展現台灣蝴蝶王國魅力，亞泥今年與徐元智紀念基金會合作，啟動整建工程，整修600坪的蝴蝶網室、並新增蝴蝶採種室、彩蝶生態廊道及竹節蟲專區，提供豐沛食源、安全環境吸引蝴蝶到園內繁殖復育，竹節蟲展示區單獨設置，讓遊客可以近距離清楚觀察竹節蟲生態。

「以專業資源還原自然。」亞泥總廠長兼花蓮廠廠長張志鵬指出，除了擴大植栽蜜源植物、整理環境，更聘請生態老師藍振峰擔任駐園顧問，率員上礦山做生態調查，搜集本地蝶種，協助繁殖復育，讓到訪民眾不需要到山上、海邊就能親近大自然，體會台灣蝴蝶王國的美名。

聘生態老師 駐園當顧問

亞泥生態園區開放參觀以來，以公益性質接待並導覽來自台灣各地的訪客，尤其學校戶外教學場次最多，每年平均多達1萬人次到園區參訪，除了體驗蝴蝶圍繞的環境，也可感受亞泥在環境復育的用心，讓更多人了解到遠東集團對環境保育的重視與決心。

張志鵬說，亞泥生態園區升級後，下一階段目標朝向果樹植物復育，預計再投入資源種植當地原生種果樹，朝向休閒農場模式經營，增加園區生態多樣性，有得看，還有得吃。

改建後的亞泥生態園區將於29日擴大開幕，維持以往全年每天上午9點到下午5點免費入園，有興趣的民眾可以事先上亞泥官網預約，或播打電話（03）8612101轉分機214或218預約，廠內會派專人免費導覽。導覽員說，春季是蝴蝶們最活躍的季節，是賞蝶最佳時機。

(中國時報)