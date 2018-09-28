一隻黃裳鳳蝶 開啟一座生態花園

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中國時報
／花蓮報導

亞泥13年來逐步復育生態園區，從鳳凰林隧道逐步營造友善環境，除原生植物林外，在園區內打造大型網室復育蝴蝶及竹節蟲，生態園區共有35種復育蝴蝶、10種竹節蟲及250種植物，成為當地學童最愛的生態教室。

占地超過1公頃的亞泥生態園區前身是為員工打造的「休閒花園」，種植許多花卉吸引蝴蝶停歇，意外發現三級保育類黃裳鳳蝶蹤影，也開啟打造蝴蝶生態園區的契機。

一手協助打造亞泥生態園區的亞泥前總務股長張振發說，要復育蝴蝶首先要提供合適的居住環境及足夠食物，園內共有超過60種蜜源植物及100多種食草植物，並打造600坪蝴蝶溫室及60坪竹節蟲專區。

亞泥生態園區內250種植物中，有200種是台灣原生植物，例如銀杏、台灣紅檜、牛樟、紅豆杉等，都是平地不容易看到的樹種，堪稱鎮園之寶；復育的蝴蝶則包括大紅紋鳳蝶、紫斑蝶、台灣三線蝶以及台灣粉蝶，甚至還有國家三級保育類蝴蝶─黃裳鳳蝶；培育的竹節蟲則有會假扮成葉子的葉竹節蟲、偽裝成樹枝的白紋巨竹節蟲，還有外型像塑膠玩具的綠巨竹節蟲，總能讓參訪遊客驚呼連連。

駐園顧問藍振峰指出，保育類黃裳鳳蝶因特別挑食，只吃馬兜鈴植物葉片，近年來因生態遭破壞，致數量銳減，又因歸類保育類無法圈養，園區管理員一方面集中馬兜鈴植物區域，另方面細心維護黃裳鳳蝶幼蟲生長，造就園內隨便都能看到黃裳鳳蝶幼蟲的盛況。

亞泥長期贊助生態園區，是基於遠東集團對環境保育的重視，展現友善環境、和環境共生的決心；荒野保護協會花蓮分會前會長熊帆生則認為，蝴蝶、竹節蟲跟眾多原生植物能在工廠附近生存，也證明亞泥生態園區，是一個好的場域，乾淨沒有敵害。

(中國時報)

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