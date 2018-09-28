斬首蔣公銅像 法官放過獨派

2018年09月28日 04:12 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

這些人砍銅像的下場

獨派成員郭志剛（上圖左）、林廷穎（上圖右）破壞陽明山公園的蔣公銅像，士林地院27日判決公訴不受理。遭砍的銅像後頸部（右下圖），法官認為不影響民眾瞻仰。（本報資料照片）

陽明山花鐘廣場的蔣介石銅像遭到獨派的「台灣建國工程隊」成員郭志剛等人2次斬首破壞，士林地院昨就郭志剛與林廷穎在去年6月被檢方依妨害公務、毀損起訴的破壞行為，認為告訴不合法，以及銅像未經台北市政府公園路燈管理處列入財產登記，判決公訴不受理。全案仍可上訴。

網友諷沒登記可損毀

郭志剛得知結果在臉書貼文說：「司法最後一絲良心，在這！」網友卻指法官最好確定每一個公物、牌匾都有完整的財產登記，否則公務機關未列入財產登記的，都可去損毀了。

該銅像是由日本落合國際獅子會、北市信義國際獅子會共同興建，郭志剛等人去年4月21日晚間帶著菜刀等將蔣公銅像斬首，北市公園路燈工程管理處提告，士檢依妨害公務等罪起訴。

北市府不願補正提告

士院開庭時，郭表示自己是為了去威權化信仰，還說要把蔣公頭帶回家當尿桶，法院認為郭不得以一己之私，擅自移除銅像，且將銅像頭部占為私用是事實，依加重竊盜罪判刑8月。

未料，同年6月14日晚間，郭志剛與林廷穎再度駕車到陽明山公園，持乙炔噴槍燒熔並切割甫修復的蔣介石銅像頸部，被依損壞公務員職務上掌管物品罪及毀損罪送辦並起訴。

士院審理認為，毀損案屬告訴乃論，告訴人並須具有意思能力，北市政府是公法人，公園路燈工程管理處雖是市府工務局下設機關，卻不是公法人，所以5月31日發函北市府諭知補正，由北市府作為告訴人，但市府置之不理，因此告訴不合法。

正面未受損不算毀損

合議庭並認為，銅像頸部後方有大片油漆遭燒熔及切割痕跡，但正面未受損，且銅像只是供後人瞻仰遺容，整體完好，難認定達毀損既遂程度。

此外，銅像未在財產清冊中有登記紀錄，係由公園路燈工程管理處的下級單位花卉試驗中心負責維護管理，屬「原先由他人捐贈未編入財產清冊內之他人捐贈既有雕塑品」，非管理處職務上所掌管物品，判決公訴不受理。

(中國時報)