紅火蟻肆虐 農業局防治不力

2018年09月28日 01:13 中國時報 葉書宏 ／新北報導 吳岳修、／新北報導

新北市林口棒球場驚見紅火蟻入侵，管理單位緊急封閉球場，至少半年不開放使用，引發民眾恐慌，據了解，新北市已有20區發現牠們的蹤跡，跨越淡水河，其中三峽、樹林、鶯歌、林口較嚴重，由於疫情擴散，新北市審計處更點名農業局須加強防治作為。

撥弄蟻丘 竄出千百隻

農業局派員在林口棒球場內各個蟻丘投藥，但紅火蟻生存適應力強，投藥似乎未見成效，記者27日前往採訪，球場外野區草地仍可見大大小小蟻丘分佈，用腳稍加撥弄即竄出千百隻紅火蟻，令人觸目驚心，人心惶惶。

林口區公所表示，林口棒球場是台北世界大學運動會時，由台北市體育局興建，土地所有權及管理權均屬於台北市府所有，因8月間開始發現場地土壤有紅火蟻出沒，為了避免民眾被螫傷，台北市體育局從9月12日起公告暫停使用。

農業局農牧科長張麗珍說，26日派人清查球場蟻丘，初估至少有60至70個，紅火蟻如何入侵不得而知，研判人為割草時打散蟻丘擴散，目前已全面投藥完畢，藥效估計可持續1年，後續交由台北市體育局監測。

新北審計處指出，全市自2005年起紅火蟻發生區域逐漸擴散，至2014年突破北防線淡水河，往北擴散至三芝、汐止，其中，知名的十三行博物館、八里文化公園等也出現火蟻丘；至去年10月止，全市共有20區淪陷，相較於同年4月增加土城、萬里、雙溪等3區，目前仍維持20區。

疫情嚴重 加強防治

審計處批評，新北紅火蟻疫情擴散嚴重，另外，綠美化景觀處網站成立的「公園設施暨景觀燈維護管理系統」，卻未納入其他局處主管的公園綠地，宛如多頭馬車待整合。

(中國時報)