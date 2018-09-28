納骨塔國賠 苗縣府愁3400萬

27日臨時會議中，達半數以上議員舉手同意議長補選，將於10月8日上午進行。（何冠嫻攝）

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導

最高法院判決於6月間，判決苗栗縣政府須賠償元華公司納骨塔開發國賠案3400萬多元，並於27日召開臨時會議，苗栗縣政府民政處長彭基山盼能盡速通過，以免利息遽增。另，在臨時會議也通過議長補選之提議，將於10月8日上午進行。

彭基山表示，元華公司於1993年在頭份斗煥坪的農務用地建設納骨塔，並向苗栗縣政府取得建照，但卻遭到民眾強烈反抗，經監察院調查，才發現當時的履勘不實、省政府社會處也未核實審查，因此提出糾正，並撤銷納骨塔建照。

召開臨時會議盼議會允賠

元華公司在1999年提出告訴，請求國家賠償，今年6月間最高法院判決定讞，苗栗縣政府判賠本金加利息3400多萬元，皆須由縣府墊付。彭基山指出，今年8月27日證實當時確實為省政府社會處的作為，因此行文向內政部要求概括承受，但8月30日收到內政部回文表示，依照法令與程序，須由苗栗縣政府全額承擔。

逾半數議員同意補選議長

彭基山強調，目前賠償金額的支付迫在眉睫，不能再讓利息增長以免金額遽增，之後會向中央政府申請費用，並追究當時執行的公務員責任。縣議員禹耀東表示，不應將責任推給基層公務人員，同時必須向當時局長與主任祕書究責。

另，苗栗縣議長游忠鈿於9月8日過世，縣議長目前由法定代理人陳明朝代理，縣議員胡忠勇於27日提案，建請大會同意於10月16日下午辦理補選議長，以利議會行政事務、議事等推動。此案獲半數以上的議員舉手同意通過，並討論調整至10月8日早上辦理。

(中國時報)

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