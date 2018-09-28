彰縣首創 經濟暨綠能發展處

彰化縣政府率全國之先，首創推動綠能一級行政單位，新成立「經濟暨綠能發展處」27日舉行揭牌儀式。（吳敏菁攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

彰化縣政府率全國之先，首創推動綠能的一級行政單位成立「經濟暨綠能發展處」27日揭牌，專責負責綠能推動、輔導漁業轉型共生共榮、能源開發、產業招商、工商經濟管理等業務；彰化縣長魏明谷邀請經濟部能源局執行祕書姚瑞祥和各廠商代表一起見證。

協助廠商投資

魏明谷表示，現在是彰化縣產業轉型時刻，推動綠能、招商引資破兆，獲得空前成果；成立經濟暨綠能發展處，持續協助廠商投資，縮短行政流程，感謝彰化縣議會的全體議員支持。

經濟部能源局執行祕書姚瑞祥表示，在眾多地方政府，這是第一個將綠能相關行政組織提升到一級單位，推動綠能建設已是重中之重，是國際潮流是大家要窮盡自己力量積極做的事情。

縮短行政流程

彰化縣工業會理事長郭永斌代表工業會，期待新單位成立帶來商機與繁榮。魏明谷並細數，太陽光電申設容量及案件數直線上升，離岸風電核定開發4,174MW；榮獲經濟部評比2018年度全國再生能源推廣評比第一，校園屋頂種電也是全國第一。

經濟暨綠能發展處由副處長王盟貴代理處長，包含「綠能推動科」專責離岸風電事務、持續與漁會溝通，「能源開發科」，專責國有土地太陽能合作開發、社區綠能微電網和綠能應用；「產業發展科」、「工業科」、「商業科」等科業務不變，辦公室位址設於縣府原建設處一樓及原閱讀館位置改設更名。

(中國時報)

納骨塔國賠 苗縣府愁3400萬 想嘗優質越光米 歡迎來雲林

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。