彰縣首創 經濟暨綠能發展處

2018年09月28日 01:13 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣政府率全國之先，首創推動綠能的一級行政單位成立「經濟暨綠能發展處」27日揭牌，專責負責綠能推動、輔導漁業轉型共生共榮、能源開發、產業招商、工商經濟管理等業務；彰化縣長魏明谷邀請經濟部能源局執行祕書姚瑞祥和各廠商代表一起見證。

協助廠商投資

魏明谷表示，現在是彰化縣產業轉型時刻，推動綠能、招商引資破兆，獲得空前成果；成立經濟暨綠能發展處，持續協助廠商投資，縮短行政流程，感謝彰化縣議會的全體議員支持。

經濟部能源局執行祕書姚瑞祥表示，在眾多地方政府，這是第一個將綠能相關行政組織提升到一級單位，推動綠能建設已是重中之重，是國際潮流是大家要窮盡自己力量積極做的事情。

縮短行政流程

彰化縣工業會理事長郭永斌代表工業會，期待新單位成立帶來商機與繁榮。魏明谷並細數，太陽光電申設容量及案件數直線上升，離岸風電核定開發4,174MW；榮獲經濟部評比2018年度全國再生能源推廣評比第一，校園屋頂種電也是全國第一。

經濟暨綠能發展處由副處長王盟貴代理處長，包含「綠能推動科」專責離岸風電事務、持續與漁會溝通，「能源開發科」，專責國有土地太陽能合作開發、社區綠能微電網和綠能應用；「產業發展科」、「工業科」、「商業科」等科業務不變，辦公室位址設於縣府原建設處一樓及原閱讀館位置改設更名。

(中國時報)