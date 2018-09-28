輕軌二階測試 明年通車至C17

2018年09月28日 01:13 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄輕軌二階27日起於C15壽山公園站展開上線測試，將密集於C14哈瑪星站至C17站鼓山區公所站間行車，亮相後吸引不少人拍照留念，代理巿長許立明提到，因為有了一階經驗，二階車廂不管內裝或穿透性都更為優化。

大眾運輸人次 成長4倍

許立明說，高雄環狀輕軌總長22.1公里，第一階段8.7公里去年9月通車，通車到現在已服務550萬人次，做為重工業城巿，降低、控制移動性汙染源，所以推動綠色交通、軌道運輸，不僅勢在必行，也是持續的方向。

他指出，2008年高雄捷運通車前，全巿大眾運輸提供的使用人次每年約3000萬，到現在從捷運紅橘線、輕軌等載具，每年使用人次已達1億2000萬，成長超過4倍，輕軌二階由中鋼承包，更希望未來能帶動台灣的軌道產業。

車身法式風格 浪漫悠閒

高巿府捷運局指出，二階車輛車身外觀延續一階的白色與珍珠綠，代表高雄特質的「水」與「綠」，營造出低碳環保、活力海洋首都氣息，內裝從飾板、座椅到地板顏色及材質，則融入法式風格，給乘客浪漫悠閒的氛圍。

27日出席測試典禮的有立委許智傑、中鋼董事長翁朝棟、高雄捷運公司董事長郝建生，旗鼓鹽巿議員參選人簡煥宗、洪正、蔡宜芳等人也把握機會露臉，目前輕軌二階進度42％，以明年通車到C17鼓山區公所站為目標。

(中國時報)