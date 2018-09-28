看顏色判決 毀損司法公信力

2018年09月28日 04:12 中國時報 張孝義

獨派成員郭志剛、林廷穎「斬首」蔣公銅像，被法官判決公訴不受理，相較於郭前次同樣毀損銅像被重判8個月，以及八田與一銅像被斬首也依毀損罪判刑5月，法官如此「辨色判決」，強替被告找下台階，不僅造成社會觀感不良，更斲傷司法公信力。

公共場所的銅像，基本上就是「物」，管理、維護上有固定的機關、單位或個人，所以，造成「物」的毀損，就構成刑法毀損罪的要件，固然屬告訴乃論之罪，但不該拘泥於告訴人身分，忽視其行為所造成的實質危害。

士林地院5月將郭志剛判刑8月，就告訴人及是否為公務員職務上所掌管物品，明白表示被破壞的銅像雖未列入公燈處的財產清冊，但銅像的維護、管理都是由公燈處花卉試驗中心負責處理，堪認銅像是由公燈處所支配管領，至為明確。

但同一場所的銅像，相同的犯罪事實、被告、毀損標的、審判法院，判決結果卻截然不同，士院對郭的第2次破壞犯罪，不但認定告訴不合法，連公務員職務上掌管物品罪也加以否定。

再者，統派的李承龍鋸下八田與一銅像頭部拿著拍照後，就將頭放回原處後離去，犯罪行為與郭志剛何異？提告人烏山頭水庫風景區管理處難道就更具提告的合法性？即使管理處主任洪俊文也以個人名義提告，洪至多也只是銅像管理人非所有人，正當性未必高過北市公燈處有獨立預算、人事的政府機關。

但法院判決初一、十五不同，法律判決該有的一致性遭破壞，相同的犯罪行為，在同一法院竟可以技術性的找出為特定立場被告的開脫理由，已混淆民眾對法的認知，也讓民眾認為司法是為政治服務的工具。

(中國時報)