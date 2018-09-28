麗池園林明啟用 將成觀光亮點

2018年09月28日 01:13 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

投入近6億元經費整建的新竹市「新竹公園再生跨域亮點計畫工程」，目前1.8公里的外環步道已完工。29日另將舉行「麗池園林」完工啟用典禮，市府表示，此計畫獲2018國家卓越建設獎設計規畫類金質獎肯定，未來勢將成為觀光新亮點。

市府城市行銷處昨天在市議會定期會中提出專案報告指出，新竹公園再生跨域亮點計畫工程採分區分期施工，包括外環人行步道已在今年2月開放，圓形廣場與風Live House在3月開放，麗池園林與東大路入口景觀階梯廣場將於明天舉辦完工開放儀式，兒童探索園區則預計於2019年4月開放，動物園預計2019年下旬開放。

城市行銷處處長顏章聖表示，麗池園林經多月工程整建已恢復園林水岸景致，展現日式園林建築景觀風貌以及開闊景觀視野與讓市民親近的草坡，計畫工程並拆除了使用率低且老舊的公園游泳池，配合湖畔料亭日式建築群，以麗池水源頭打造瀑布流水，創造出四季庭園景色，護岸並另設置石籠與種植多種複層植物，增加水岸景觀變化，拉近人與水的關係。

正面「百年大道入口大階梯」，打除掉原本5.5公尺高的阻隔牆面，打造公園新入口意象，並設置48階的大階梯廣場，串聯起新竹火車站與十八尖山的步行城市，做為東大路端景致。

此外，弧形牆則展現新竹風意象，採用黃色系推砌石牆面，引導遊客進入新竹公園草坪上，而今年冬天還將進行第2階段櫻花移植，明年2、3月櫻花盛開時，可重現櫻花大道美景，讓市民可在不同高度欣賞櫻花。

(中國時報)