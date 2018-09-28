台中之心 串聯７園道７公園

2018年09月28日 01:13 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府推動「台中之心」計畫，串聯全市7條園道及7處公園改善既有人行、自行車道環境，形成市中心綠色道路，希望展現「台中文化城中城」風貌。市長林佳龍說，捷運、鐵道、公車、公共自行車路網等，綠色交通網逐步完成，要把台中市「珍珠」串成「項鍊」打造宜居幸福城市。

建設局27日於西區綠園道舉行「台中之心第一期完工典禮」。林佳龍說，迎接2018年台中世界花卉博覽會，市府致力將台中改造為花園城市，營造舒適安全道路景觀及人行環境；未來將規畫各分區自行車延伸段，以大系統結合中小型系統，提供更豐富自行車遊憩路線。

林佳龍指出，市府積極規畫MR.B&B綠色交通網，串聯捷運、鐵路、公車、自行車，打造台中為更宜居幸福城市。目前以「翡翠珍珠項鍊」概念串聯7條園道及7處公園，形成市中心精華路段完整綠色道路，呈現「台中文化城中城」風貌。

建設局表示，「台中之心第一期工程」於8月13日完工，以人車分流設計原則建置自行車專用道，路線起自科博館，經由草悟道至國美館、美術園道及崇倫園道，最後串接興大園道。第二期工程包括忠明、育德園道正在施工，預計明年3月完工。

市府希望未來能串連市區5川流域，包括綠川、柳川、旱溪等，將台中市「珍珠」串成項鍊，讓市民及觀光客享受台中完善綠色道路。

(中國時報)