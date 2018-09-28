國研院進駐成大 建置奈米基地

2018年09月28日 01:13 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

為強化跨域科學融合，提升台灣奈米技術研發與能量，國家實驗研究院進駐成功大學建置「奈米晶片中心台南基地」，27日動土，預定28個月後營運，國研院院長王永和期許發揮1加1大於2的相乘效果，產出亮麗火花及更多價值。

台積電全球第1個3奈米製程新廠落腳南科，成大與國研院共同建置「奈米晶片中心台南基地」，雙方將依各自優勢，整合資源，除了投入半導體及奈米材料、生技醫材等領域的技術開發與應用，也培育產學所需高階人才，深耕及擴大南北產學研鏈結，引導台灣經濟驅動新模式。

總面積近900坪的「奈米晶片中心台南基地」，設置與業界接軌的高規格半導體無塵室、生醫晶片實驗室及綠色科技展示區等區域，推動前瞻性低耗能快速感測晶片、下世代半導體製程、先進異質整合封裝及先進生醫微流體晶片等技術服務平台。

成大校長蘇慧貞表示，奈米晶片中心台南基地接近台南後火車站，交通便利，方便各學術研究單位、產業界使用，可以說是新竹以南最能聚集研發能量的研發基地與技術服務平台。

王永和表示，位在新竹的國研院奈米元件實驗室和晶片系統設計中心雖在南科設有據點，但交通不夠便捷，奈米晶片中心台南基地的地理位置優異，將設高規格無塵室、生醫晶片實驗室等，再加上成大人才及南台灣產業、學研界投入，未來一定能夠發揮1加1大於2的效果。

(中國時報)