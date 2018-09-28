意定監護 自己選監護人照料

2018年09月28日 04:12 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院會昨通過《民法》部分條文修正草案，同性伴侶將可適用。其中有關成年人監護制度，在現行「法定監護」外新增「意定監護」選項，當事人意思能力還健全時，可與受任人約定，在當事人受監護宣告時，受任人同意擔任監護人，以替代法院依職權選定的監護人。

去年曾有同性伴侶擔心身後事無法按心願進行，希望透過打官司辦理結婚登記，由配偶安排身後事，包括遺體捐贈。

法務部次長陳明堂表示，《民法》「意定監護」若經立院通過，目前處理範圍僅限於生者的「身心照護、財產管理」，原則上「管生不管死」，在生的權益將可受到保障，同性伴侶也可適用，但遺體捐贈事涉衛福部，非法務部權責。

陳明堂說，「意定監護」的受任人並非完全不限制，例如，當事人選的監護人是錯誤的，法院裁定時也會考量當事人的最佳利益，如果選的是「阿里不達」的對象，法院也可以否決。

法務部解釋，現行成年人監護制度是在當事人喪失意思能力後才啟動機制，無法充分符合受監護的當事人意願；而意定監護制度，是在當事人意思能力還健全時，與受任人約定，在當事人受監護宣告時，受任人同意為擔任監護人，以替代法院依職權選定的監護人。

法務部強調，新增制度是在「最小變動成年監護制度」，並兼顧「尊重本人之意思自主」原則下，為尊重當事人的意思自主，法院為監護宣告時，當事人事前訂有意定監護契約者，以意定監護優先為原則。

(中國時報)