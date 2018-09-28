食農教育展成果 南市提6願景

2018年09月28日 01:13 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

各區農會農事、四健會、家政體系也與校園結合，聯合推動食農教育，進行相關農事教學課程。（莊曜聰攝）

台南市政府農業局27日舉行「食農教育的成果與願景發表會」，將2018訂為「食農元年」，要整合跨單位機關、農會、學校、新農人、餐廳業者等，共同推動食農教育，市府也將跨局處合作，以達成食農教育的6大願景。

南市農業局代理局長李建裕指出，6大願景分別是「建立農夫老師資料庫，媒合國、中小學食農課程」、「配合各區產業特色，設計食農教育教材、教具」、「建構食農教育農場名冊，推廣食農休閒體驗旅遊」、「鼓勵在地食材餐廳，守護小農與消費者健康」、「整合農會農事、四健、家政體系，共同推動食農教育」以及「結合大學資源及官方檢驗中心，強化安全蔬果銷售平台」。

李建裕表示，台南市在2012年時就制訂《台南市學校午餐自治條例》，開始推動校園午餐使用在地食材，並訂定每學期各校須安排2至4節的食農教育課，到2017年時，南市各區學校在地食材的採購量已達20％以上。

新農人魏宗淇說，近年來，台灣地區西式飲食風氣日益盛行，導致麵粉使用量越來越多，價格更不斷上升，現在每年進口麵粉約120萬噸，已逼近國產稻米的150萬噸，也讓稻米面臨邊緣化危機，未來希望能從餐廳業者著手推動，期待在地食材餐廳在台南市遍地開花，從產地到餐桌串連生產者與消費者。

(中國時報)