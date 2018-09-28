桃市農業局將設休閒農業科

2018年09月28日 01:13 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

3年前6都16縣唯一沒有畫設休閒農業區的縣市只有台北市和桃園市，桃園擁有4萬8000公頃農地，具有豐富多元農村生態，應有能力發展休閒觀光農業。經過努力，預計明年將超過10個休閒農業區，因應業務增加，市長鄭文燦表示，將於農業局增設休閒農業科，負責休閒農業區基本設施及行銷活動等業務。

鄭文燦表示，當時立下10個休閒農業區、100家休閒農場的目標，如今已畫設觀音蓮花園、大園溪海、蘆竹大古山、大溪月眉及龍潭大北坑5個休閒農業區，今年提出楊梅大三元、大溪復興大三民、蘆竹坑子溪等3個休閒農業區，已初步獲得農委會會審通過，明年預計將再申請大溪康莊、新屋海客及龜山楓茶米休閒農業區。

農業局表示，每個休閒農業區有其主題活動，像是觀音蓮花園休閒農業區的蓮花、大園溪海休閒農業區的海芋、蘆竹大古山休閒農業區的野百合、大溪月眉休閒農業區的茶花、龍潭大北坑休閒農業區魯冰花。

明年預定再申請3個休閒農業區，包括大溪康莊休閒農業區、新屋海客休閒農業區及龜山楓茶米農業區，他責成農業局、農會及各區公所全力以赴。

鄭文燦表示，為推廣休閒農業、農村再生，推動地方創生、農村社區照顧政策，市府將在農業局下成立休閒農業科，將負責休閒農業區基本設施、行銷活動，基礎設施包括遊客服務中心、地景塑造、停車交通等，他也責成人事處在員額不增加下進行調配。

(中國時報)