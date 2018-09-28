映月橋急啟用 工務處長成箭靶

2018年09月28日 01:13 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市彌陀映月橋提早完工開通，27日多位議員質疑工務處為市長涂醒哲的政績加分而趕工，卻不顧附近有墳場、配套也付之闕如，造成遊客爬過圍籬拍照，處長李建賢無奈表示，居民盼早完工，包商施工快提前完成，市府配合啟用開通，這要怪他嗎？

議員張榮藏質詢說，他打電話邀約市府工務處長李建賢會勘市政建設，李處長回應要確認行程後再回電，竟然拖延10多天都沒有回覆電話？張榮藏指李是市長身邊的大紅人，恃寵而驕，趕他出去。黃秋澤質詢時請李建賢重回議事廳。

彌陀映月橋於本月15日啟用通行，議會26日考察，27日議員聚焦質詢，有議員批搶著為市長政績加分，也有議員緩頰，黃秋澤批映月橋急著啟用，還有墳墓未遷，民眾到橋遊玩不會怪怪的嗎？有必要這麼急嗎？

王美惠質詢指出，完工至今連個路標都沒有，周邊景觀也還沒有建置好；議員張秀華說，周邊景觀、防汛步道都還沒做好，15日當天開通後又用圍籬圍起來，有一對夫妻為了拍「彌陀映月橋」的字碑，爬過圍籬進入拍照，險象環生，不知道市府急什麼，提前66天通橋，是要趕快給市長有政績嗎？

陳幸枝、蔡榮豐、戴寧等議員則緩頰，建議市府研議以辦理都更、徵收、比照蘭潭DC擋土牆等方式，妥善處理墳地問題。

李建賢表示，他是事務官，做好自己職責分內工作，也不像議員所言是受寵的大紅人，尊重議員的權利。

(中國時報)