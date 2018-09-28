涉猥褻4歲女童 唐鳳胞弟送辦

2018年09月28日 04:12 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

行政院政務委員唐鳳胞弟唐宗浩，被控19日晚間在新北市某宮廟旁猥褻4歲女童，短短4分鐘內強吻4次，過程中還疑似伸出舌頭，遭女童母親發現後制止。女童雙親事後調出監視器畫面報案提告強制猥褻罪，警方前天傳喚唐到案，唐辯稱沒有惡意，只是抱女童而已，警訊後將全案函送士林地檢署偵辦。

唐鳳辦公室昨表示，此事已進入司法程序，沒有評論。

34歲唐宗浩，小學4年級開始都在體制外就學，與唐鳳一樣從小聰明過人，擁有優異的數學天賦，多年來透過網路自學程式，後來更出書介紹程式語言。唐宗浩現任自主學習促進會資訊長，也是國內實驗教育和自學共學團的推動者之一，外界稱他「唐老師」，鋒芒雖不及唐鳳耀眼，但在教育界頗有名氣。

本月19日下午6時許，唐宗浩在新北市某宮廟涉嫌熊抱、舌吻4歲女童，女童母親發現後趕緊帶著孩子離開，原以為孩子只是被唐男抱起，但女童母親事後調閱監視器才驚見，女童竟被唐男強吻4次，氣得於22日持監視器畫面向警方報案提告。

女童父親得知後在臉書PO文，唐還主動留言回應，強調只是想跟小孩玩沒有惡意，一時沒多留意適當性，就把孩子抱起又放下，向小孩與媽媽致歉。

據監視器畫面顯示，唐原在宮廟空地看3歲兒子玩耍，1名年輕媽媽帶著2名女兒前來後，唐視線隨即盯著女童不放，趁女童媽媽照顧小女兒之際，竟當兒子的面，抱起正玩耍的4歲女童強吻。

女童當下未哭喊，但不斷擺頭閃躲，還頻頻擦嘴，沒想到唐又抱起女童親吻，還疑伸出舌頭。唐未就此收手，反再趁女童媽媽轉身瞬間，3度強吻坐在欄杆上的女童，直到第4次才被女童媽媽撞見喝斥制止，並帶著女童離開。新北警方受理後，通報社工介入，26日傳喚唐宗浩說明，全案刻由檢警擴大偵辦中。

(中國時報)