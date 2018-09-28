棄置廢溶液逼頂罪 業者遭押

2018年09月28日 01:13 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

不肖業者山區偷埋廢溶液還逼人頂罪！台南市政府警察局玉井分局，去年底在楠西查獲不肖業者棄置廢溶液，有汙染之虞，業者找人頂罪後，犯行不改，台南地檢署兵分17路，揪出負責人歐金堂在屏東、台南堆置3000多桶有毒廢溶液，歐姓負責人兄弟檔遭收押，全案擴大偵辦中。

玉井警方去年12月在楠西區發現不肖業者將有害廢溶液桶棄置於偏僻山區洩漏於地，警方追查，出面坦承犯案者其實是遭允成環保企業負責人歐金堂脅迫頂罪，台南地檢署蒐證長達半年，25日指揮100多人、兵分17路搜索，共傳喚、拘提14人到案，扣得1輛大貨車，並在屏東、台南山區查獲3000餘桶廢溶液。

檢方指出，歐金堂是高雄市大寮區乙級事業廢棄物清除機構「允成環保企業社」負責人，透過吳姓男子承租高雄市大寮區、屏東市工業路及屏東縣萬丹鄉等地閒置廠房，由胞兄歐金昌任司機，到屏東縣屏南工業區內的乙級事業廢棄物處理機構「聿陽科技有限公司」及其他處所，載運未處理完成廢溶液到廠房存放。

待廢溶液儲放到一定數量後，再由歐金昌載往台南市關廟、六甲、佳里、左鎮、楠西等地掩埋。檢方初步調查，這些廢溶液應該是混合很多種類的溶劑，成分需進實驗室才能分析，源頭公司是否知情也待調查，同時將深入追查本案汙染情況及有無共犯。

(中國時報)