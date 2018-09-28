蘇嗆又酸 侯笑稱他開心就好

侯友宜27日清晨5時45分前往蘆洲大台北蔬果市場掃街拜票，花了一個半小時與攤商和民眾一一握手寒暄。（譚宇哲攝）

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中國時報
、許哲瑗／新北報導

年底選舉剩不到2個月，新北市長選戰煙硝味依舊濃厚，民進黨新北市長參選人蘇貞昌26日上網路媒體直播節目時，嗆對手侯友宜文宣長輩圖抄襲自己，酸其政見都是畫大餅，侯友宜27日表示，「他開心就好，我們已習慣」，會認真打拚做自己的事，用正向力量來選舉。

早就習慣對手口水戰

侯友宜27日拜票行程連發，清晨5時45分先到蘆洲大台北蔬果市場掃街拜票，傍晚又到樹林彭厝市場拜票，侯到場時接受到攤商熱烈歡迎，送上象徵「凍蒜」和「包中」、「好彩頭」的蒜頭、粽子、白蘿蔔等，除展現高人氣，侯掃街時也全程徒步在市場與攤商和民眾一一握手致意，拿出十足誠意。

對於蘇貞昌26日上網路媒體直播節目說民進黨從沒有把侯當英雄，更嗆侯文宣長輩圖抄襲自己，酸其政見都是畫大餅，侯友宜笑說，選舉以來蘇貞昌常虧一虧、酸一酸自己，「他開心就好，我們也習慣」，會用正向力量來選舉，不要常來說口水，一步一腳印，爭取市民支持。

要用正向力量來選舉

而國民黨員顏群晃脫黨參選第三選區新北市議員，被問到是否要求對方撤掉過去掛出的合照廣告看板，侯友宜尷尬表示：「我沒有意見。」

民進黨立委昨也指控侯友宜反深澳燃煤電廠影片違反使用規定，侯友宜表示，早在19日就解釋過，該影片是用來討論重大民生議題，不是形象廣告、也不是選舉廣告，且影片內容授權合法，不會下架，也歡迎大家轉載。

侯友宜強調，環團報告一再顯示深澳燃煤電廠運作15年所產生的PM2.5，會造成全台576人死亡，執政黨卻要在2025讓燃煤電廠運轉，不僅違反世界潮流，也違背民意，呼籲蘇貞昌正視民意，別再以抹黑手段轉移焦點。

(中國時報)

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