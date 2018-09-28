陳學聖邀周錫瑋站台 高喊逆轉勝

桃園市長參選人陳學聖（左二）27日邀來前台北縣長周錫瑋（右二）助陣。（葉臻攝）

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中國時報
／桃園報導

國民黨桃園市長參選人陳學聖27日邀來前台北縣長周錫瑋助陣，在龜山區千禧新城召開說明會，陳學聖表示，桃園不能只有夢，要有實際的建設和作為，只要保持一定贏的心態，桃園一定會逆轉勝，周錫瑋則表示，過去不少人也覺得韓國瑜沒機會，但現在卻機會很大，證明只要有信心力量就會很大，對陳學聖也有百分之百的信心。

陳批鄭玩兩面手法

陳學聖表示，未來他和市議員參選人的競選總部都將陸續成立，會有更多緊密連結和合作，只要投給國民黨市議員的票也投給他，國民黨在桃園就能重新執政，他強調桃園的選情很慢熱，但一定會熱起來。

周錫瑋表示，剛開始全台輔選時，艱困選區看似難以翻轉，但現在高雄的韓國瑜卻已經和民進黨形成55波的局面，只要有信心，陳學聖一定贏。

桃市府：不玩口水戰

陳學聖競選辦公室表示，收到不少民眾陳情，都是有憑有據講真話，鄭文燦讓市府新聞處當打手來抨擊參選人，不斷向媒體放話說自己沒有政治口水，沒有抹黑，擺明就是玩兩面手法，只是試圖粉飾太平誤導民眾，這次也和上屆選舉一樣，將前縣長吳志揚乃至陳學聖塑造成不關心桃園市政、不關心桃園市民的政客。

桃園市政府新聞處回應，市府市政工作很繁忙，但過去各項議題市府都會完整說明，陳學聖的說法是標準的政治口水，市長鄭文燦也明確說過不參加口水戰，因此也會遵照辦理。

(中國時報)

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