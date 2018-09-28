選將轟治水 權責亂冷處理

2018年09月28日 04:12 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

玉港里長林妙香難過訴說玉港里淹水頻仍的困境，她說，淹水已成玉港里宿命。（曹婷婷攝）

823台南水患災情慘重，災後1個月，北門區玉港里民質疑當地水患頻仍，非天災而是人為疏失，國民黨市議員盧崑福27日邀市長參選人參加「823水災災後檢討會」，國民黨高思博、無黨籍蘇煥智、許忠信與林義豐都到場，高思博抨擊市府處理水患態度冰冷，蘇煥智批台灣治水問題出在中央與地方權責混亂。

里長哭訴 不要家園淹水

823水災重創台南，國民黨市長參選人高思博提議召開水患檢討會議，由國民黨市議會黨團書記長盧崑福邀市長參選人出席，民進黨參選人黃偉哲因人在台北未出席、無黨籍陳永和稱未受邀而缺席之外，蘇煥智、許忠信、林義豐、高思博都現身，儼然成為市長參選人治水理念論述。

玉港里長林妙香哭訴，玉港里曾1年淹3次，2016年梅姬颱風下14公分雨水，庄頭卻淹5天，淹水成為宿命，這次淹4天，是台南淹水最慢退去的地方，「寧願不要2萬5000元補助，也不要淹水的家園。」里民代表林献策說，當地治水花5000多萬元，水患歸諸天災是卸責，沒檢討缺失則永遠無法解決問題。

高思博指出，市府此次災後處理「很冰冷」，硬性規定淹水要50公分才補助，玉港里民在跟老天爺拚搏，遠在廟堂之上的官員必須換個心態、站在玉港里鄉親的立場去想。

市長參選人 提治水對策

前台南縣長蘇煥智說，台灣治水問題是治水系統紊亂，中央與地方權責混亂，且未了解每個地方地理、歷史脈絡。他說，低地治理最大問題就是要防海水倒灌，建議應在台17線西側施作大型的防潮閘門和抽水站。

許忠信說，這次嘉義東石的網寮和布袋新塭沒淹，就是利用台糖水塘和台鹽的鹽田做滯洪池，建議將台糖水塘、台鹽鹽田做滯洪池。林義豐指當選後將請世界級水利專家把脈治水，「2個月的工程，1個月就加速完成。」

水利局表示，這次雨量超過原先設計防洪標準所能負荷，此外，玉港里尚有一些防洪缺口，而抽水機正常運作，已要求廠商改善，已爭取到玉港里圍堤經費。

(中國時報)