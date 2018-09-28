饒推翻轉教育 劉要乾淨用水

2018年09月28日 01:13 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

劉櫂豪（楊漢聲翻攝）

國民黨台東縣長參選人饒慶鈴27日提出教育政見，落實5大教育主軸，讓教育從小扎根，希望翻轉台東教育。對手劉櫂豪則到達仁鄉參加「自來水台土反村1-9鄰及拉里巴部落延管工程」動土典禮，要讓居民有乾淨無虞的自來水使用。

反對博弈 品格教育第一

饒慶鈴27日提出教育政見，分別為落實品格教育，美感、智慧技藝、教育，整合、引進外部資源，更深化、普及化及多元化實驗教育，運動風氣及體育觀光。

饒慶鈴認為，品格教育是非常重要的，她點出過去台東曾說要發展博弈產業，當時她堅決反對，因為她清楚知道，必須為孩子的品格教的堅持到底；自己曾在國外待過，雖然博弈產業可以帶動金流，但是對於孩子成長沒有幫助的，尤其是殺戮式的電玩遊戲，在孩子還沒有清楚自己應該如何負責任之前，不應該讓孩子提早接觸這類型的電玩。

饒慶鈴信心十足的表示，台東的教育環境是值得大家放心的，並舉例在初鹿國中也是引進外部資源，透過與程式語言公司合作將教學導入，讓未來來自台東的科技人才逐漸成長茁壯；這也是實驗教育最大的精神與理念，她承諾未來會將其擴大，陪孩子一起走過成長的過程。

前瞻挹注 改善部落供水

劉櫂豪表示，今年1月份邀集水利署、自來水公司及達仁鄉公所、代表會前往對於達仁鄉台土反及拉里巴部落會勘，該地區計236戶常因枯水或颱風等因素民生用水中斷，造成生活不便，爰此特爭取前瞻基礎建設無自來水地區供水改善計畫，總經費4,374萬元，以改善台土反部落及拉里巴部落236用戶的飲水。

劉櫂豪強調，全部期程預估於108年8月底完工，屆時將可提供當地236戶飲用生活用水，讓居民有乾淨無虞的自來水使用。

(中國時報)