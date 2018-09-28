只差9000人 新北人口破400萬 倒數計時

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中國時報
／新北報導

新北市總人口數於17日達到399萬1036人，市府於27日舉辦第五波滿千抽獎，其中市價2萬8000元的泰國曼谷雙人來回機票的頭獎，由高雄鳳山遷入新北市的胡先生獨得。市府表示，還有市價457萬元的淡水套房、納智捷U5汽車及黃金等著送出，越早遷入抽獎機會越多。

民政局長江俊霆表示，自活動起跑至9月17日止，各區人口多有增加，以板橋區成長2484人居冠，淡水區及林口區分別增加2198人及2013人，分列2、3名。

江俊霆解釋，板橋區因具備區域交通樞紐地位，又逢合宜住宅陸續交屋，所在的中山里及福安里較去年同期增加3000多人設籍，增幅約達37％。

江俊霆說，林口區除機場捷運及大型購物商城與影視城進駐優勢外，今年國際學校及新林國小首度招生，吸引不少慕名學區而來的移入人口，其中湖南里及南勢里已有近4萬5000人設籍，較去年同期增長近1500人，在新北市各里人口數排行榜高居第1、2名。

民政局表示，昨日抽獎是從活動開始到9月17日新設籍的7萬6327位市民中，抽出幸運得主。其中首獎機票得主胡先生，因為工作關係在8月6日從高雄鳳山遷入板橋，8月10日住址變更新莊租屋處與未成年兒子同戶，並由他當戶長。

民政局指出，中獎名單及兌獎說明都公告在活動網站，活動小組也會以書面通知中獎人。之前就有一位60吋液晶電視得獎人，一度誤認中獎通知是詐騙集團手法，所幸經過聯繫求證，才安心領回獎品。民政局提醒符合抽獎資格市民注意網站公告，中獎人也可主動聯繫活動小組洽詢領獎事宜。

(中國時報)

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