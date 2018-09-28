世界最美麗海灣嘉年華 澎湖開幕

澎湖最大國際級活動「2018世界最美麗海灣嘉年華暨組織年會」27日盛大開幕，「澎湖國際海灣燈光節」率先打響第一炮，蔡英文總統與全球30個國家、50處海灣城市、300多名國內外代表團點燈同歡。
世界最美麗海灣國際組織第14屆年會首次跨海台灣澎湖舉行，澎湖縣政府樂當東道主，精心籌辦為期1個月精彩嘉年華會，澎湖島熱鬧搶搶滾。
27日晚開幕儀式在觀音亭海濱公園開鑼，澎湖國際海灣燈光節拉開序幕，蔡英文總統、MBBW主席、巴布亞紐幾內亞部長、氣候變遷委員會主席、前駐法大使呂慶龍、交通部長吳宏謀部長、國發會副主委曾旭正、外交部次長徐斯儉、澎湖縣長陳光復、議長劉陳昭玲、立委楊曜等冠蓋雲集，國內外貴賓一起點燈啟動。
西瀛虹橋主場地透過燈光結合文化、藝術、音樂的燈光節，18場次燈光秀及12場次音樂晚會，搭配花火秀點亮澎湖星空；尤其仰面360度場域創造沉浸式震憾光劇饗宴「海神祭」，觸摸魔幻光球展現視覺聽覺新享受，打造全台首創互動式海洋光樂園。
27日下午第一波遊行先暖身，300多名年會嘉賓、馬公國中軍樂團、特色大偶踩街團、澎湖青年熱舞團、遠航空姐團、世界各國慈善選美皇后佳麗團、縣府花車、澎湖吉祥物家族及澎防部悍馬車隊踩街，澎湖嗨翻天。
(中國時報)