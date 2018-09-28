林奕華煮咖啡 快遞教室敬師

教育局長林奕華（左）為老師們送上自己煮的咖啡，正在上課的老師格外驚喜。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導

為感謝教師的辛勞與奉獻，新北市教育局舉辦「新北就是愛老師」校園敬師活動，27、28日在板橋江翠國小邀請教師按摩舒壓、品嘗咖啡，還請到復興商工速寫隊為老師繪製Q版畫像，局長林奕華昨天親手煮咖啡分送老師，祝所有老師教師節愉快。

林奕華現場從研磨咖啡豆起開始學習，直到煮出一杯香醇的咖啡，將一杯杯咖啡送到教室給老師，上課中的老師見教育局長意外駕到，顯得格外驚喜。

林奕華表示，為了感謝第一線教師的辛勞，「新北就是愛老師」擴大辦理按摩師到校服務，並結合四大超商及怡客咖啡推出買一送一優惠活動，江翠國小更是直接將咖啡車開進校園，讓校內老師無限暢飲，希望能溫暖每位老師的心。

江翠國小校長周麗櫻表示，這次敬師活動以「師情畫意 啡您摩屬」為主題，除了請來視障按摩師到校服務，讓老師不必走出校門就能舒壓放鬆，同時也邀請復興商工速寫隊的同學，到校為老師繪製個人畫像，送給每位老師專屬的教師節禮物，留下美麗的回憶。

教育局表示，今年的敬師月活動除延續去年十三行博物館、坪林茶葉博物館、鶯歌陶瓷博物館、黃金博物館、淡水古蹟博物館、林本源園邸等提供教師免費入館優惠，新北市12座運動中心也免費開放健身房或游泳池體驗1次，去年大受歡迎的未婚聯誼，今年將從陸地延伸到海上，活動訊息可查詢2018新北敬軍愛師月網站。

(中國時報)

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