楊傾聽家長心聲 徐駁斥宗教干政

2018年09月28日 04:12 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

國民黨新竹縣長參選人楊文科27日與新竹縣家長協會座談，傾聽家長們關注的議題；民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩則舉辦記者會並發布影片，破除外傳宗教干政、她曾入台聯等謠言；民進黨新竹縣長參選人鄭朝方則發表大新竹旗艦計畫中的水綠帶政見。

楊文科應新竹縣各級學校家長協會理事長楊郡慈之邀，與協會成員座談，聽取簡報，了解教育現場及青少年培育問題，他承諾，未來若當選縣長，將整合相關資源，他說，教育經費在新竹縣總預算比例超過4成，他的教育政見包含增設溪南地區完全中學、新建文小一、文小三、文中二及及國際AI智慧園區新設國中等，增設50園（班）公立及非營利幼兒園、補助中小裝設冷氣經費、以及免費有機營養午餐等。

徐欣瑩因文宣指她背叛一手栽培她的政黨、宗教涉入政治等，以及不少人誤會她與妙禪、紫衣人有關，團隊特別拍攝2支影片澄清，徐欣瑩指出，她在國民黨提名立委時，已向妙天禪師學禪15年，「當時沒被質疑」，怎麼今年就成爭議？她也澄清，她與妙禪、紫衣人沒有接觸、毫無關係，此外，她也出示前台聯黨主席蘇進強手寫聲明，澄清她不曾入該黨，強調「沒有對不起任何一個政黨」。

鄭朝方以宜蘭、高雄、台中等親水建設作為目標，期望透過頭前溪扶植觀光，先使河岸優化，並完成16公里長的24小時城市運動光廊，營造頭前溪為親水環境。

(中國時報)