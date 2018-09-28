里長幫議員買票 鄉代參選人送米涉賄

友善列印
中國時報
／嘉義報導

嘉義市1里長遭檢調查獲以1票1000元替議員參選人買票，涉嫌賄選，27日法院裁定收押禁見，案情不排除向上發展；嘉義縣某鄉民代表參選人送白米、沙拉油給選民，涉嫌買票賄選，包括參選人及選民共7人複訊後飭回。

檢調調查，嘉義市1名連任多次的現任里長此次繼續尋求連任，於今年7月起陸續向熟識的選民，以每票1000元代價買票，要求選民投票支持某市議員參選人，選民口頭承諾後，則依選民戶口內的投票人數給予現金。

警調26日帶回里長及選民共15人，在該里長家裡查扣3、4萬元現金及數名議員參選人的文宣品，有3名選民坦承收到錢，尚未指明投票對象，3人各以1萬元交保，其餘11人飭回，該里長僅認「還人情自掏腰包幫忙買票」，檢方以涉嫌重大、串供之虞聲押，地院27日下午裁定收押禁見。

網路紅人小商人po文指名道姓某現任議員與這名里長涉嫌賄選有關，該議員27日表示不會提告，因為一個正當的人不會去理一個「肖仔」。

嘉義縣某鄉民代表參選人，把今年當地一家寺廟中元普渡後的貢品沙拉油、白米等民生物資價值約500元，當作禮品，由本人或透過樁腳送給熟悉選民，其中1名選民坦承有受託投票給特定參選人，警調26日帶回包括參選人及6名選民共7人，檢方複訊後認為無羈押之必要，全部飭回。

(中國時報)

86億辦花博 市民應享免費權利 大哥手作蛋捲 更生人拚出驚嘆號

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。