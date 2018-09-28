里長幫議員買票 鄉代參選人送米涉賄

2018年09月28日 04:12 中國時報 廖素慧 ／嘉義報導 ／嘉義報導

嘉義市1里長遭檢調查獲以1票1000元替議員參選人買票，涉嫌賄選，27日法院裁定收押禁見，案情不排除向上發展；嘉義縣某鄉民代表參選人送白米、沙拉油給選民，涉嫌買票賄選，包括參選人及選民共7人複訊後飭回。

檢調調查，嘉義市1名連任多次的現任里長此次繼續尋求連任，於今年7月起陸續向熟識的選民，以每票1000元代價買票，要求選民投票支持某市議員參選人，選民口頭承諾後，則依選民戶口內的投票人數給予現金。

警調26日帶回里長及選民共15人，在該里長家裡查扣3、4萬元現金及數名議員參選人的文宣品，有3名選民坦承收到錢，尚未指明投票對象，3人各以1萬元交保，其餘11人飭回，該里長僅認「還人情自掏腰包幫忙買票」，檢方以涉嫌重大、串供之虞聲押，地院27日下午裁定收押禁見。

網路紅人小商人po文指名道姓某現任議員與這名里長涉嫌賄選有關，該議員27日表示不會提告，因為一個正當的人不會去理一個「肖仔」。

嘉義縣某鄉民代表參選人，把今年當地一家寺廟中元普渡後的貢品沙拉油、白米等民生物資價值約500元，當作禮品，由本人或透過樁腳送給熟悉選民，其中1名選民坦承有受託投票給特定參選人，警調26日帶回包括參選人及6名選民共7人，檢方複訊後認為無羈押之必要，全部飭回。

(中國時報)