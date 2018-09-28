蔡淑君 直播40分賣完300張票

2018年09月28日 04:12 中國時報 吳岳修／新北報導

新北市議員蔡淑君，得知已退休的前嘉寶國小校長邱豐程，為了替3所偏鄉學校學童募集急難救助金，發起「嘉瑞福為愛而唱偏鄉公益演唱會」，27日特地與3位校長合開直播賣公益票，果然阿姨魅力無法擋，開播僅40分鐘300張票全數售罄。

蔡淑君長期關懷兒童政策，也關心偏鄉學童教育及健康問題，過去連任3屆議員獲得的選票補助款逾350萬元，全數捐出幫助弱勢家庭與孩童，至少上千名孩童受惠，善行廣為地方稱道。

偏鄉資源少，前嘉寶國小校長邱豐程退休後，決定替嘉寶、興福及瑞平國小的弱勢孩童募集急難救助金，邀請台北市街頭藝人協會的藝人們，10月5日晚間7時到9時，在林口區公所7樓大禮堂舉辦演唱會，帶來包括街舞、川劇變臉、民歌歌唱等精湛演出，嘉寶國小校長王怡嫻、興福國小校長宋宏璋及瑞平國小校長施惠珍，屆時也將登台演出。

為愛而唱立意良好，但校長們不善宣傳及銷售，發起活動月餘卻銷售不佳，蔡淑君得知後跳出來協助規畫，不僅自掏腰包替演唱會印製500張精美宣傳海報，還派助理們協助張貼發送。

27日上午11時，蔡淑君與3位校長在林口服務處展開直播賣票，蔡淑君嗆聲「沒賣完不收播」，不斷推播叫賣，宋宏璋更是現場高歌一曲，開播40分鐘後，每張500元的演唱會門票銷售一空，成功募集15萬元兒童救助金。

(中國時報)