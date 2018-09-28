台華窯 名家接力創作展

2018年09月28日 04:12 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

被視為台灣有史以來陶藝界參與等級最高的國際陶藝年會，將於29日在新北市舉辦，鶯歌陶瓷業者為迎接國際陶藝界人士造訪，除了民間規畫「衛星展」外，台華窯更展出由印度、澳大利亞籍共6位IAC會員陶藝家創作的「The Story of 6×6」展覽，把鶯歌陶瓷與國際陶藝文化接軌。

聯合國教科文組織（UNESCO）下的國際陶藝學會（IAC），是由著名陶藝家、作家、收藏家、美術館和博物館策展人組成，目前共有54國、約500名會員，其中陶藝年會更是IAC年度盛事，今年國際陶藝年會將在29日至10月5日在新北市舉辦。

鶯歌台華窯在國際陶藝年會舉辦期間，邀集包括澳大利亞籍的IAC理事Janet Deboos在內共6位IAC會員，在尖山埔路「概念文化館」舉辦「The Story of 6×6」特展。台華窯負責人呂兆炘表示，「The Story of 6×6」展是由3位印度藝術家與3位澳大利亞藝術家共同創作，每個陶藝家完成部分作品後，就將作品交由其他陶藝家接力完成，創作型態相當有趣。

策展人莊秀玲說，這次的特展是由6位參與陶藝家選擇一件本國傳統工藝品，並轉換成為具現代感的造形後複製6件，再將其中5件分送給其他5位藝術家，由各個陶藝家接手創作，直到展覽才看到最終成果。

莊秀玲表示，本次展覽內容豐富多元，歡迎民眾前來參觀這個跨國、跨地域、跨文化的創作實驗作品。

(中國時報)