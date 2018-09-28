國慶焰火在花蓮 將演海上秀

秀林鄉水源國小原住民小朋友跳舞，熱鬧了國慶焰火啟動會場。（范振和攝）

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中國時報
／花蓮報導

就在秀林鄉水源國小原住民小朋友《印記》活潑舞蹈下，揭開了27日「107年國慶焰火在花蓮」記者會的序幕，國慶籌備委員會主任委員、立法院長蘇嘉全、代理縣長蔡碧仲等人說，這是百年難得一見的「海天一色加五彩繽紛」的國慶海上焰火秀。

預計施放3萬多發

蔡碧仲說，國慶焰火首度移師花蓮，首創在浩翰壯闊的太平洋施放海上煙火，預計施放3萬多發焰火彈，甚至會出現國內目前最大的24吋焰火彈，整個花蓮市美麗的海岸線及近郊山巔都是絕佳觀賞地點，誠摯歡迎遊客到花蓮感受在地熱情。

蘇嘉全指出，今年花蓮發生大地震後，重創花蓮觀光產業，立委蕭美琴去找他，希望國慶焰火拉到花蓮舉辦，經焰火處評估，蔡總統支持下，認為花蓮海面是絕佳的施放地點，而這也將是有史以來最漂亮的國慶焰火。

蘇嘉全說，去年國慶焰火在台東縣推出時，全年引進700萬觀光人次，當晚就有10萬人觀賞，人山人海，他希望自由行遊客、團客今年國慶都能到花蓮，而全國公務人員有國民旅遊卡，也盼能到花蓮度假，呼吸最新鮮的空氣，留下畢生難忘的回憶。昨天他與蔡碧仲、內政部政次陳宗彥、內政部民政司長林清淇等人，聯手為國慶焰火舉行啟動儀式。

夜市也將提前開市

蔡碧仲說明，縣府為配合國慶焰火，同時推出有特色的國慶焰火晚會，並規畫4條免費市區接駁路線，便利遊客往返各主要觀賞點；東大門夜市也提前在當天下午3點開市，當月只要憑國慶觀光紀念卡即可在花蓮市形象商圈及東大門夜市享受折扣優惠。

(中國時報)

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