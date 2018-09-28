兒跳樓亡 家長控校方霸凌

2018年09月28日 01:13 中國時報 林志成 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市民權國中罹患妥瑞氏症的王同學，去年底在住家頂樓跳樓身亡。王生的家長昨在人本教育基金會協助下召開記者會，指控校方及師長管教不當、甚至長期霸凌，才逼兒子走上絕路。他們要求監察院調查台北市民權國中不當管教學生及台北市教育局怠惰失職。

人本教育基金會表示，王生去年9月進民權國中讀國一，因和2名同社團的同學發生衝突，學校召開了性平會，校長朱毋我竟稱王生是「小孩子騙大人」，朱毋我還對王生喝斥：「你就是有病，就是要吃藥」。

性平會後，學校禁止王生參與第8節課及晚自習，且當周每天需「抽離」到學務處，放學時必須由家長親自接王生回家。據學校同學表示，王生被抽離到學務處的期間，他們目睹生教組長對王生大吼大罵，有時午餐還沒吃完就被叫去罵；生教組長更多次將孩子強留在門後與牆壁間的空間中，以禁閉罰站方式處罰孩子，並用力踹門板發生巨大聲響。

人本說，去年12月7日放學後，王生被施姓導師留校完成期中考的罰抄寫，王生寫完即離開教室，導師緊追出來，過程中王生試圖打開雨傘要逼退老師，被老師認為是要攻擊他。老師一到校門口看到等待王生的王媽媽，立即控訴王生要攻擊他等等，王生回嘴否認。王媽媽忍不住打王生一巴掌，想讓王生冷靜下來。回到家後，孩子把書包一丟說了「東西還你」就跑走，從自家頂樓跳下。

王媽媽說，她打兒子巴掌後感到很自責，但隨後就聽聞兒子在學校長期被霸凌，甚至還曾被關在教室櫃子旁的狹小空間內。王爸爸則說，兒子患有妥瑞氏症，師長不體諒還帶頭霸凌他，導致他身心受打擊而走上絕路。

台北市教育局表示，該案經專案小組訪談、調閱資料，無法判斷校方是否有不當管教，但因未盡到督導責任，兼任生教組長的代理老師已不續聘、學務主任調離現職，校長年底考績也會做討論。

針對家長指控，民權國中校長朱毋我昨出面否認，他表示，當初是詢問家長有沒有尋求醫療協助，並提醒生病就醫後要按醫生囑咐服藥，明顯是被斷章取義，對於無法留下孩子感到遺憾。

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(中國時報)