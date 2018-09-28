修復台北工場預算7000多萬 遭刪剩千元

2018年09月28日 01:13 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

曾為日據時期火車修理場的百年古蹟「台北工場」，因北市捷運局與台灣博物館談不攏，修復工程一波三折。捷運局明年編列3年7000多萬連續性預算修復，但議會交通委員會質疑，該案明年3月才送文資會審查，怎能保證一定通過？決議將預算砍為1000元，保留預算科目。

台北工場位在台北車站西側，多年前為配合捷運北門站工程，曾移動30公尺又遷回原位，原預計由台博館納入鐵道部園區整體規畫，但對方事後表明沒經費，導致古蹟至今仍被包覆在鐵皮屋內，已7年不見天日。

如今捷運局編列3年共7088萬修復經費，明年預計先花160萬進行規畫，局內已在作業，但交委會議員質疑，該案明年3月才會送文資會審議，怎麼保證一定通過，主張不該先給預算。

捷運局強調，這案在文資會「一定通過」，先前有找文資委員討論過，對方同意一定要修，委員也有參與規畫案。不過，此話一出遭議員徐弘庭質疑，這簡直是球員兼裁判，原來找文資委員參與就能保證通過？在場議員建議打8折通過或刪除預算。

捷運局長張澤雄解釋，該名委員審議時會迴避，台北工場是西區門戶計畫一部分，之後台博館周邊規劃完成，剩下一個鐵皮屋擺在那裡，對市容不好，若打8折工程費用壓縮，沒把握可以執行。

但徐弘庭不滿市府每次都拿藉口，逼迫議會幫忙擦屁股；議員陳彥伯也說，若文資會沒通過，就像給了學費卻沒念到畢業，錢等於白給了。最後議員經綜合討論，決議刪除預算，僅列1000元保留預算科目，並附帶決議等文資會通過該案，才能動支預算。

(中國時報)