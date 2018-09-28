修復台北工場預算7000多萬 遭刪剩千元

捷運局編3年7000萬預算修復古蹟台北工場，但議員質疑尚未經文資會審議通過，砍為1000元，保留預算科目。（陳燕珩攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

曾為日據時期火車修理場的百年古蹟「台北工場」，因北市捷運局與台灣博物館談不攏，修復工程一波三折。捷運局明年編列3年7000多萬連續性預算修復，但議會交通委員會質疑，該案明年3月才送文資會審查，怎能保證一定通過？決議將預算砍為1000元，保留預算科目。

台北工場位在台北車站西側，多年前為配合捷運北門站工程，曾移動30公尺又遷回原位，原預計由台博館納入鐵道部園區整體規畫，但對方事後表明沒經費，導致古蹟至今仍被包覆在鐵皮屋內，已7年不見天日。

如今捷運局編列3年共7088萬修復經費，明年預計先花160萬進行規畫，局內已在作業，但交委會議員質疑，該案明年3月才會送文資會審議，怎麼保證一定通過，主張不該先給預算。

捷運局強調，這案在文資會「一定通過」，先前有找文資委員討論過，對方同意一定要修，委員也有參與規畫案。不過，此話一出遭議員徐弘庭質疑，這簡直是球員兼裁判，原來找文資委員參與就能保證通過？在場議員建議打8折通過或刪除預算。

捷運局長張澤雄解釋，該名委員審議時會迴避，台北工場是西區門戶計畫一部分，之後台博館周邊規劃完成，剩下一個鐵皮屋擺在那裡，對市容不好，若打8折工程費用壓縮，沒把握可以執行。

但徐弘庭不滿市府每次都拿藉口，逼迫議會幫忙擦屁股；議員陳彥伯也說，若文資會沒通過，就像給了學費卻沒念到畢業，錢等於白給了。最後議員經綜合討論，決議刪除預算，僅列1000元保留預算科目，並附帶決議等文資會通過該案，才能動支預算。

(中國時報)

兒跳樓亡 家長控校方霸凌 虎頭蜂闖教室 螫傷北一女8生

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。