羅東鎮公所 獲百萬獎勵金

羅東鎮公所的公共造產再次獲獎，鎮長林姿妙指出，她任鎮長後已有6事業獲頒獎勵金，總計達860萬元，要感謝鎮民與公所團隊，才能獲得殊榮。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

羅東鎮公所以南門地下停車場參加內政部公共造產服務設施類工作競賽，在全國各鄉鎮中，榮獲該類組第1名，獲頒100萬元獎勵金，鎮長林姿妙27日表示，她任鎮長以來共獲得6次獎勵金，總計860萬元，這也是鄉親共同配合的成果。

林姿妙任內共獲6次獎

鎮公所指出，內政部的競賽分觀光育樂類獎、服務設施（含其他）類獎、殯葬設施類獎、新興特色類獎、營運進步類獎，鎮公所全年權利金達1787萬餘元的南門地下停車場是參加服務設施類，在全國各鄉鎮中脫穎而出奪得第1。

羅東鎮公所獲得殊榮，內政部上周在宜蘭舉行公共造產業務績優機關表揚，鎮長林姿妙率羅東鎮公共造產委員前往領獎，獲得的100萬元獎勵金將作為擴充公共造產的基金。

除了南門地下停車場，在2010年羅東鎮的民權商場、2011年民生停車場、2013年民生商場、2014年立體停車場、2016年民權商場，有6事業都獲頒獎勵金，鎮公所表示，總計獎勵金達860萬元，是全國各鄉鎮之最。

鎮公所指出，鎮公所經營的公營事業，都是依羅東的地方特色及資源來經營有經濟價值的事業，經營首重不與民爭利，透過廣闢新興事業來增加收入，所創造的經濟利益都繳入公庫，再由總預算來回饋給鎮民，營造羅東成為全國令人稱羨的福利鄉鎮。

打造羅東成為福利鄉鎮

林姿妙表示，南門地下停車場周邊有羅東博愛醫院、羅東聖母醫院，停車需求高，羅東再次拿到全國第1名，要感謝羅東鎮民與公所團隊，是大家共同打拚所獲得的殊榮，公所在求穩求好中再求進步，多年來感謝鄉親的配合，能再次獲獎也是羅東鎮的光榮。

(中國時報)

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